Bürgermeister Hanno Krause wurde am Freitag in Neumünster gewählt.

Kaltenkirchen/Neumünster. Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause (CDU) hat einen weiteren Job übernommen: Die Mitgliederversammlung des Städtebundes Schleswig-Holstein hat den 59-Jährigen in Neumünster zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Die 130 Delegierten aus 57 kreisangehörigen Städten des Landes Schleswig-Holstein und der Gemeinden Halstenbek und Sylt sowie die Delegierten der Gemeinden Henstedt-Ulzburg, Rellingen und des Zweckverbandes Südstormarn stimmten am Freitag für Krause.

Kommunalpolitik: Kaltenkirchens Bürgermeister spricht jetzt für alle Städte

Er tritt die Nachfolger des früheren Bürgermeisters von Eckernförde, Jörg Sibbel, an. Der Christdemokrat war im vergangenen Jahr zum Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport ernannt worden und verließ zeitgleich den Vorstand des Städtebundes Schleswig-Holstein.

Der in Warin im heutigen Mecklenburg-Vorpommern geborene Krause ist seit 2012 hauptamtlicher Bürgermeister Kaltenkirchens und seit 2004 Mitglied der CDU. Als Chef der Stadtverwaltung folgte er auch Stefan Sünwoldt (SPD), der nach diversen Auseinandersetzungen mit den politischen Gremien abgewählt worden war. Krause hat angekündigt, sich im September für eine dritte Amtszeit zur Verfügung zu stellen. Auf welche Gegenkandidaten er treffen wird, ist noch offen.

Kommunalpolitik: Krause ist Verwaltungsfachwirt und Diplom-Agraringenieur

Krause besuchte das Kommunale Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin, an dem er den Abschluss zum Verwaltungsfachwirt machte. Im Anschluss daran studierte er von 1985 bis 1990 Agrarwissenschaften an der Universität Rostock mit einem Abschluss als Diplom-Agraringenieur.

Von 1991 bis 2000 war Krause Leiter der Hauptverwaltung und des Ordnungsamtes von Brüel (Mecklenburg-Vorpommern) und von 2000 bis 2004 Leiter der Verwaltung des Amtes Franzburg-Richtenberg (ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern). 2004 wechselte er nach Schleswig-Holstein und übernahm 2004 eine Fachbereichsleitung in der Stadtverwaltung in Ahrensburg. Hanno Krause lebt seit seiner Wahl im Jahr 2012 in Kaltenkirchen.