Wetter Norderstedt Was das Wochenende bringt – außer Wolken

Norderstedt. Der Januar neigt sich dem Ende zu. Nimmt er auch gleich die eher ungemütliche Witterung mit? Wie wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung am Wochenende? Anne Wiese, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), weiß mehr.

Am Freitag „ändert sich nicht mehr viel“, sagt sie – zumindest im Tagesverlauf. Nachts wird es dann aber noch einmal so richtig kalt, die Temperaturen sinken auf minus 5 Grad. „Stellenweise kann es auch glatt werden“, sagt sie.

Der Sonnabend wird ein „stark bewölkter Tag“, allerdings bleibt es „überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 2 Grad, der Wind weht schwach. In der Nacht sinken die Temperaturen dann wieder auf 0 Grad, erneut kann es auf den Straßen glatt werden.

Am Sonntag steigen die Temperaturen auf bis zu 5 Grad, aber es bleibt bedeckt. „Hier und da kann es ein bisschen regnen“, sagt Anne Wiese. Am späten Nachmittag wird es recht windig, Böen können bis zu 7 Windstärken haben.

Wer einen Ausflug an die Küste plant, kann mit ähnlichem Wetter rechnen. Nur, dass es am Wochenende etwas stärker weht, besonders am Sonntag. Hier kann es ab Sonntagnachmittag richtig stürmisch werden.

Ab Montag steigen die Temperaturen dann auf 7 Grad. Es bleibt aber bedeckt. Hier und da wird „die Sonne durchschauen“, sagt Anne Wiese. Aber eher im nördlichen Teil von Schleswig-Holstein….