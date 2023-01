In „Conni – Das Zirkus-Musical“ entführt das Cocomico-Theater aus Hürth Jung und Alt in Norderstedt in die aufregende Welt der beliebten Kinderbuchfigur.

Norderstedt. Conni trägt meistens eine rote Schleife im Haar, eine blaue Latzhose mit rot-weiß gestreiftem Oberteil und Ringelsocken. Das Mädchen erlebt allerhand Abenteuer – und ist eine der beliebtesten Kinderbuchfiguren aus dem Carslen-Verlag. Für ihre jungen Leserinnen und Leser ist Conni eine Art „beste Freundin“, die genau wie sie die verschiedensten Situationen des Alltags meistert. Die Kinder erleben, wie Conni Weihnachten feiert, zum Zahnarzt geht oder reiten lernt.

Seit drei Jahrzehnten begeistert die Kinderbuchheldin junge Menschen. Inzwischen gibt es weit über hundert Bücher von ihr, zudem Hörspiele, Kinofilme und eine Fernsehserie. Und nun kommt Conni auf die Bühne nach Norderstedt: Am Sonntag, 22. Januar, gibt es „Conni – Das Zirkus-Musical“ im Kulturwerk am See zu sehen. Vorstellungsbeginn ist um 16 Uhr. Inszeniert wird das von Marcell und Tiffany Gödde verfasste Stück vom Cocomico-Theater aus Hürth.

Norderstedt: Eine der beliebtesten Kinderbuchfiguren kommt ins Kulturwerk

Darum geht es: Conni hat am Wochenende etwas ganz Besonderes vor. Zusammen mit ihrer Freundin Julia steht eine große Zirkus-Aufführung in der Kita an. Vorher soll dort auch noch übernachtet werden – was sehr aufregend für die beiden Freundinnen ist. Bis dahin geht allerdings so einiges schief, und sogar Connis Eltern müssen bei der Aufführung einspringen. Und welche Rolle spielt Connis Kater Mau, um die großartige Show zu retten?

Das Besondere: Die kleinen Musicalbesucherinnen und -besucher müssen während der Vorstellung nicht still auf ihren Stühlen sitzen bleiben – sie können Teil der interaktiven Inszenierung werden und zusammen mit Conni und ihren Freunden ein Zirkus-Abenteuer erleben. Frei nach dem Motto: „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“

Conni: Zuschauer in Norderstedt können Teil der Inszenierung werden

Für Conni, ihre Familie und Freunde sowie all ihre kleinen und großen Zuschauer wird es garantiert nicht langweilig. Das Cocomico-Theater verspricht „ein Musicalspaß für Jung und Alt, zum Mitmachen, Mitlachen und Miterleben, mit vielen tollen Songs und ganz viel Charme“. Es ist immer etwas los, und Conni hat viel Spaß, auch wenn es einige Probleme zu lösen gilt. Denn sie hat ja schließlich den Rückhalt durch all ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, von ihrer Freundin Julia, ihren Eltern, und sogar von ihrem geliebten Kater Mau.

„Conni – Das Zirkus-Musical“, Sonntag, 22. Januar, 16 Uhr, Kulturwerk am See, Stormarnstraße 55, Norderstedt. Tickets gibt es zum Preis von 8 Euro pro Person (zzgl. Vorverkaufs- und Systemgebühren) im „TicketCorner“, Rathausallee 60, Norderstedt, Eingang über das Brauhaus Hopfenliebe sowie online unter www.eventim.de. Die Veranstaltung ist Bestandteil des Kindertheater-Abos des Amtes für Kultur und Bildung der Stadt Norderstedt.