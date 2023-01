Mehr Sicherheit für Fußgänger: So soll der Bereich rund um die U-Bahn-Brücke am Buchenweg jetzt verbessert werden.

Norderstedt. Damit Fußgängerinnen und Fußgänger am Buchenweg in Norderstedt überall sicher über die Straße kommen, baut die Stadt im Abschnitt zwischen der U-Bahn-Brücke und dem Platanenweg eine Querungshilfe und einen Gehweg auf der Südseite. Am Montag, 9. Januar, sollen die Arbeiten beginnen und am Sonntag, 12. Februar, abgeschlossen sein.

Norderstedt: ab Montag einen Monat Vollsperrung im Buchenweg

Für die Zeit der Arbeiten wird der Bereich voll gesperrt; auch die Zufahrt zur Flüchtlingsunterkunft wird vollständig gesperrt – sie dient als Einrichtungsfläche für die Baustelle. Das Krippenhaus am Buchenweg wird dagegen uneingeschränkt erreichbar bleiben. Alle weiteren Zufahrtsmöglichkeiten zu den Grundstücken sollen so lange wie möglich aufrechterhalten werden, teilt die Stadt mit. Bei Einschränkungen wird sich die Baufirma SBB GmbH mit den Betroffenen direkt abstimmen beziehungsweise diese separat informieren.