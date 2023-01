Wetter Norderstedt: Ausflug am Wochenende geplant? Diese Kleidung brauchen Sie

Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, verrät Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

Norderstedt. Das erste Wochenende des neuen Jahres naht. Eine gute Gelegenheit, um einen Ausflug ans Meer zu machen, oder auch einen langen Spaziergang in heimischen Gefilden, zum Beispiel im Norderstedter Stadtpark. Oder bleibt man besser drinnen? Wie wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung? Julia Schmidt, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, weiß mehr.

„Am Freitag starten wir mit vielen Wolken und Regen in den Tag“, sagt die Expertin. Ab Mittag werde es dann aber „Auflockerungen mit etwas Sonne“ geben. Für den Rest des Tages bleibe es „meistens trocken“, bei milden Temperaturen um 10 bis 11 Grad. Zudem weht es, in Böen können bis zu sechs Windstärken erreicht werden.

Wetter Norderstedt: Ausflug am Wochenende geplan? Welche Kleidung Sie brauchen

Auch der Sonnabend beginnt in Norderstedt und Umgebung mit Wolken und Regen, bei Temperaturen um 11 bis 12 Grad. Zum Nachmittag hin wird es trockener. Der Wind weht nur noch schwach bis mäßig. Das schlechte Wetter zieht Richtung Nord-Ost ab. Und das bedeutet: Wer einen Ausflug an die Ostsee plant, muss dort auch am Nachmittag mit Regen rechnen. Mit 8 bis 9 Grad wird es etwas kühler.

Am Sonntag „bleibt es unbeständig“, wie Julia Schmidt sagt. Es gebe den Tag über „zeitweise Regen“, bei Temperaturen um 10 bis 11 Grad. In Norderstedt und Umgebung weht der Wind „schwach bis mäßig“, an der Ostsee ist allerdings mit einem frischen Wind zu rechnen. Auch am Sonntag liegen hier die Temperaturen etwa zwei Grad niedriger.