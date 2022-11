Jens-Peter Kasch, Fischer von Hans-Caspar Graf zu Rantzau, bietet auf dem Gut Pronstorf Aale aus dem Warder See an.

Pronstorf. Lust auf frisch geräucherten Aal? Jens-Peter Kasch, einst Fernmeldetechniker, ist jetzt Fischer auf Gut Pronstorf bei Bad Segeberg und fängt die besten Aale aus dem Wardersee.

„Ich bin der Fischer des Grafen Rantzau“, sagt er vergnügt und präsentiert die duftenden Leckereien. Auch Wildbret aus den Pronstorfer Wäldern bietet er an. Sein Stand auf dem „Kulinarischen Adventsmarkt“ auf Gut Pronstorf ist gut besucht, denn zur kalten Jahreszeit schmeckt ein geräucherter Aal einfach gut.

Weihnachtsmärkte: Klein, fein, gemütlich – Kulinarischer Advent auf dem Gutshof

Das Torhaus des Gutes Pronstorf.

Foto: Heike Linde-Lembke

Aus dem großen Advents- und Weihnachtsmarkt auf Gut Pronstorf mit seinem vielfältigen, bunten Angebot an Kunst- und anderem Handwerk wurde in diesem Jahr unter dem Motto „Kulinarischer Advent“ aus Energie-Spargründen ein ganz kleiner Markt mit wenigen Verkaufsständen zwischen Kuh- und Kutschstall, Tor- und Herrenhaus.

Dafür aber bietet die kleine Budenburg mit Käse-, Brot-, Kuchen-, Bratwurst-, Winzerglühwein-, Marmeladen- und Schnapsständen kulinarische Raritäten aus der Region und vor allem eine sehr ruhige, gemütliche Atmosphäre rund um knisternde Feuerkörbe. Beim kulinarischen Advent auf Gut Pronstorf schalten alle Besucherinnen und Besucher automatisch auf Erholung.

Selbstgemachte Torten und Deftiges im großen Saal des Torhauses

Im großen Saal des Torhauses wird Deftiges und Herzhaftes serviert, begleitet von einem Rot- oder Weißwein. Die Bäckerin Tina Wittern vom Café Kunterbunt aus Steinbek bietet selbstgemachte Torten und Blechkuchen an, dazu gibt’s Fairtrade-Kaffee Liubice aus der Kaffeerösterei aus Lübeck oder Tee.

Was wäre das Weihnachtsfest ohne einen Baum mit Lichterglanz in der guten Stube, vom Förster in den Gutsforsten frisch geschlagen. An allen vier Adventswochenenden verkauft Gut Pronstorf vor dem Torhaus frische Tannenbäume. lin

Schlemmen im Restaurant: Freitags und sonnabends lädt das Restaurant im weihnachtlich herausgeputzten Pferdestall von 18 bis 24 Uhr zu ländlichen Menüs ein. Um Tisch-Reservierung wird unter 04553/995 95 00 gebeten.

Kulinarischer Advent, Gut Pronstorf,Gutshof 1, an allen vier Adventswochenenden rund um das Torhaus. Sa, 12.00-20.00 und So, 12.00-18.00.