Reverend Kelly und The Best of Harlem Gospel treten in der Christuskirche auf. Was die Zuschauer erwartet

Reverend. Gregory M. Kelly (r.) und seine acht Sängerinnen und Sänger von The Best Of Harlem Gospel treten in der Christuskirche Norderstedt auf.

Norderstedt. Ausgelassener, inbrünstiger und leidenschaftlicher kann man Gott nicht preisen – als mit einem Gospel, gesungen von stimmgewaltigen Menschen aus dem New Yorker Stadtteil Harlem.

Und für alle, die jetzt nicht mal eben in den Big Apple jetten können, um einem Gottesdienst beizuwohnen, kommt der Gospel aus Harlem jetzt einfach vorbei. Genauer gesagt in die Christuskirche Norderstedt am Sonntag, 22. Januar 2023, um 18 Uhr.

Veranstaltungen: „Oh happy day!“ – Ein wenig Harlem kommt nach Norderstedt

Zwei Stunden Harlem-Gospel-Stimmung mit Klassikern wie „Oh happy day“ und „Amen“, über „Whole world in his hands“ bis hin zu „Go, tell it on the mountain“ werden geboten.

Foto: David Beecroft

Zwei Stunden Harlem-Gospel-Stimmung mit Klassikern wie „Oh happy day“ und „Amen“, über „Whole world in his hands“ bis hin zu „Go, tell it on the mountain“. Reverend Gregory M. Kelly kommt mit „The Best of Harlem Gospel“ in die Norderstedter Kirche um zu erreichen, „dass aus dem Publikum eine zusammenhängende Gemeinde wird, in der jeder – ganz gleich, ob jung oder alt, katholisch oder evangelisch, konfessionslos oder noch ungläubig – willkommen ist.“ Denn die Liebe zur Musik und die Bereitschaft, sich auf diese einzulassen, sie zu hören, zu spüren und mit allen Sinnen zu erleben – das sei universell.

Den renommierten Musikpreis Grammy hat Reverend Kelly sich mit seinem Chor schon erarbeitet, der bereits mit Musikgrößen wie Stevie Wonder und Diana Ross zusammengearbeitet hat. Die Sängerinnen und Sänger des Chores seien das „Who is Who“ der aktiven US-Gospel-Szene: Reverend Dr. Charles R. Lyles, Timothy Riley, Steven McCaster, Dorrey Lin Lyles, Dominique Smith, Segdrick Marsh, Briana Young und Tiffany Mosley.

Sie sind das „Who is Who“ der US-Gospel-Szene

Neun Stimmen, mit denen die unbeschreibliche Atmosphäre Harlemer Gospelkirchen nach Deutschland transportiert wird. Harlem ist noch immer berühmt für die Blütezeit afroamerikanischer Kultur in den zwanziger Jahren, die unter dem Namen „Harlem Renaissance“ bekannt ist und Legenden wie Louis Armstrong und Duke Ellington in genau dieses Viertel zog.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und auch heute noch zeigt Harlem stolz seine afroamerikanischen Wurzeln, seine lebhafte Kultur, seinen festen Glauben und seinen musikalischen Rhythmus. Der Chor verspricht auch in Norderstedt mit purer Lebensfreude, Energie und Dynamik für ausgelassene Stimmung zu sorgen – und bei den zurückhaltenden Stücken für echte Gänsehautmomente. Denn nichts anderes sei die in Harlem gelebte Religion: Musik und Gesang im Auftrag des Herrn.

Veranstaltungen: Pure Lebensfreude, Energie und Dynamik

In seinem etwa zweistündigen Programm soll der Chor alles bieten, was Gospel-Musik so einzigartig, so mitreißend und so bewegend macht.

Rev. Kelley & The best of Harlem Gospel, So, 22.01.23, 18.00, Christuskirche Norderstedt, Kirchenstraße, Tickets 32,45 Euro unter www.adticket.de und 0180/6050400