Bauarbeiten: AKN stellt Betrieb ab Norderstedt-Mitte ein

Norderstedt/Henstedt-Ulzburg. Wegen Bauarbeiten fällt am Wochenende der Bahnverkehr zwischen Norderstedt-Mitte und Ulzburg-Süd aus. Die AKN setzt auf der Linie A2 Ersatzbusse ein.

Die Sperrung der Strecke dauert von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 6 Uhr. Am Sonntag zwischen 6 und 0 Uhr müssen Fahrgäste einen Ersatzbus früher nehmen, wenn sie in Ulzburg-Süd Anschluss an die AKN-Linie A3 in Richtung Alveslohe, Barmstedt und Elmshorn haben wollen.

AKN: Busse sind 22 Minuten länger unterwegs als die Bahnen

Die Busse sind barrierefrei, eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich. Die Fahrzeit verlängert sich um 22 Minuten.