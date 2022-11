Norderstedt. Gudrun Rieffel ist von Anfang an dabei. Seit 25 Jahren singt sie im Chor Vicelin Voices. Die Amateur-Sängerin ist vor allem von Chorleiterin Anette Arhelger begeistert: „Sie hat aus diesem Chor ein wohlklingendes, anspruchsvolles Gesangsensemble gemacht, so dass wir gute Konzerte geben können“.

So wie Gudrun Rieffel ist auch Ulrich Weitz Gründungsmitglied: „Wir sind eine tolle Gemeinschaft von 43 Sängerinnen und acht Sängern“. Anette Arhelger leitet die Vicelin Voices seit 22 Jahren. Gründungschorleiter war der damalige Vicelin-Kantor Günter Brand, der den gemischten Kirchenchor vor 25 Jahren aufbaute.

Konzerte: Gospel, Pop und Klezmer: 25 Jahre volle Kehle für die Seele

Sieben Gründungsmitglieder singen noch heute mit – und freuen sich jetzt auf gleich zwei Festkonzerte zum 25. Geburtstag ihres Chores am Freitag, 18. November, in der Vicelin-Schalom-Kirche am Immenhorst 3 und am Sonnabend, 19. November, in der Friedenskirche Hamburg-Altona an der Otzenstraße 19. Beide Konzerte beginnen um 19.30 Uhr.

Die Konzert-Termine sind bewusst gewählt, denn am 18. November 1997 fand die erste Chorprobe statt, und bereits am 21. Dezember 1997 hatte der junge Chor seinen ersten Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt vor dem damaligen Karstadt-Haus am Herold-Center.

Gleich nach der Gründung 1997 das erste Konzert

Schlagzeuger Stefan Schmidt-Brockmann, Gitarrist und Pastor Michael Schirmer, Chorleiterin Anette Arhelger, Perkussionist Alo Bartels, Pianist Markus Jan Weber (v. l.).

as 1997 in eher kleiner Besetzung begann, wuchs rasch auf 70 Sängerinnen und Sänger, die dem „Vicillus“, wie sie die Sangesfreude damals nannten, begeistert folgten. Zuerst standen geistliche Literatur, Gospels und Spirituals auf dem Programm. Doch 1998 verabschiedete sich Chorleiter Günter Brand, und die Vicelin Voices fanden mit Martin Ziemsky im April 1998 einen neuen Chorleiter. Aber ein Teil der Sängerinnen und Sänger wollte mehr Rock und Pop singen. Sie gründeten im Dezember 1999 den Chor Chorus Mind und nahmen Chorleiter Martin Ziemsky gleich mit.

Die Vicelin Voices aber entdeckten Anette Arhelger, engagierten sie als neue Chorleiterin und unter ihrer Leitung weitete der Chor sein Repertoire auf Lieder aller Art und aus allen Nationen aus. Anette Arhelger leitet den Chor seit nunmehr 23 Jahren, auch schon fast ein Jubiläum.

Chorleiterin Anette Arhelger erweiterte das Repertoire behutsam

„Sowohl die Proben als auch die Auftritte in Gottesdiensten, bei Hochzeiten, bei der Waldweihnacht im Ossenmoorpark und die großen Konzerte erleben wir mit großer Freude“, sagt Stefan Schmidt-Brockmann. Der wollte erst gar nicht in die anspruchsvolle Chorliteratur einsteigen. „Warum nicht einfach ,O Happy Day’ singen, und alle klatschen mit“, fragte er sich.

Er bekam sein ,O Happy Day’, aber nur kurz. Denn in einer sympathischen Mischung aus Geduld, Humor und Motivation schmiedete Anette Arhelger aus den Feierabend-Sängerinnen und -Sängern den heute selbstbewusst auftretenden Chor, in dem kein Sopran die Höhe noch höher reißt, kein Tenor knödelt, kein Bass die anderen Sänger an die Wand dröhnt. Sie achten aufeinander.

Sechsstimmige Gospels und skandinavischer Chorgesang

Der Chor bei einem Konzert im Juni 2004.

Mit Anette Arhelger lernte der Chor die Feinheiten skandinavischen Chorgesangs, das Moderne in alten Gospels, den Schwung von Stücken wie „The Battle of Jericho“ oder „I Paradisi“ kennen. „The Battle of Jericho“ singt dieser Chor sogar sechsstimmig. Volle Kehle für die Seele, wie es der Chor nennt.

Mit diesem Repertoire eroberten die Vicelin Voices nicht nur Norderstedt, sie werden auch in Hamburg und in der Region gefeiert. Ein Höhepunkt war das Konzert „Sacred Concerts“ der Jazz-Legende Duke Ellington, das die „Vicelins“ mit der Hamburger Bigband „Criss Cross“ auf der Norderstedter Landesgartenschau sangen und spielten.

Konzerte: In Hamburg sind die Vicelin Voices gerne gehörte Gäste

Auch bei der Hamburger „Nacht der Chöre“ sind die Norderstedter gern gehörte Gäste.„Ich fühle mich nach jeder Chorprobe, nach jedem Konzert wie neugeboren“, schwärmt Wencke Schwaneber, die seit 15 Jahren bei den Vicelin Voices mitsingt. „Der Chor ist meine zweite Familie“, sagt Nicole Nielsen, die seit 13 Jahren dabei ist.

Auf dem Jubiläumskonzert-Programm stehen die beliebtesten Vicelin Voices-Titel, aber auch schwungvolle und besinnliche Neu-Einstudierungen. Als Gesangssolistin ist die Sopranistin Eva Petsis dabei, als Instrumentalisten begleiten Michael Schirmer, bis 2015 Pastor der Gemeinde, und Gitarrist, Pianist Markus Jan Weber, Saxofonist Klaus Römer, Perkussionist Alo Bartels und Schlagzeuger Stefan Schmidt-Brockmann die „Vicelin Voices“ beim Festkonzert.

Jubiläumskonzert Vicelin Voices,Fr., 18.11., 19.30, Vicelin-Schalom-Kirche,Immenhorst 3, und Sa., 19,.11., 19.30,Friedenskirche Hamburg-Altona, Otzenstraße 19. Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden wird gebeten.