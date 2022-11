Norderstedt. Der Willy-Brandt-Park neben dem Herold-Center soll Norderstedts modernster Sportpark werden. Sportarten wie Laufen, Weitsprung, Fußball, Basketball, Federball, Beachvolleyball, Klettern, Yoga oder Tai Chi sollen hier zukünftig auf zeitgemäßen Anlagen möglich sein.

Seit 2019 laufen die Planungen, auch im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern und ihren Ideen. Nun gehen die Vorarbeiten für den Parkumbau auf die Zielgerade, wie die Stadt mitteilt. Und deswegen sollen erneut die Bürger das Wort haben. Am Freitag, 11. November, werden die aktuellen Entwürfe für die Neugestaltung vorgestellt und diskutiert. Wer dabei sein will, kommt um 15 Uhr in die Aula der Willy-Brandt-Schule am Lütjenmoor 7.

Bauprojekte: Pläne für Umbau des Willy-Brandt-Park werden vorgestellt

Bis etwa 18 Uhr erläutern die Fachplaner der Stadtverwaltung und des Planungsbüros „ST raum a“ aus Berlin, sowie Planung & Moderation aus Hamburg, wie die Ideen von Bürgern und den Schulen harmonisch umgesetzt werden könnten. Dazu wird zunächst ein Überblick der Gesamtplanung gegeben. Die Vorträge werden durch Gebärdendolmetscher begleitet. Im Anschluss stehen die Experten für Rückfragen zur Verfügung.

Stelltafeln im Park erläutern die Planungen

An mehreren Stationen wird in der Aula zusätzlich im Detail über die wichtigsten Themen zur Parkgestaltung informiert. Auch im Willy-Brandt-Park selbst sind Pläne und Erläuterungen zur Umgestaltung des Areals auf eigens aufgestellten Informationstafeln zu sehen.

Eine Zusammenfassung zur Projektentwicklung und viele weitere Informationen zur Neugestaltung des Parkareals hat die Stadt Norderstedt unter www.norderstedt.de/Willy-Brandt-Park zusammengetragen.

Info-Tag, Fr, 11.11, 15.00-18.00, Willy-Brandt-Schule Aula (ohne Anmeldung)