Erneut hat es viele hochbetagte Menschen getroffen. Wo man sich am Wochenende ohne Voranmeldung impfen lassen kann.

Kreis Segeberg. Die Zahl der an oder mit Corona-Infektionverstorbenen Menschen im Kreis Segeberg ist in der vergangenen Woche erneut gestiegen – und stärker als in den Wochen zuvor. Wie das Gesundheitsamt des Kreises Segeberg mitteilte, verstarben sechs Menschen im Kreisgebiet.

Dabei handelte es sich drei Frauen im Alter von 75, 79 und 84 Jahren sowie um drei Männer, die 81, 84 und 89 Jahre alt waren. „Zudem erreichte uns die Nachmeldung eines 83 Jahre alten Mannes, der bereits Anfang Oktober an oder mit Corona verstorben ist“, sagte die Kreissprecherin Sabrina Müller.

Pandemie: Corona – Sieben weitere Todesopfer im Kreis Segeberg

In den Krankenhäusern hat sich die Belegung durch Corona-Patienten im Vergleich zur Vorwoche wieder etwas entspannt: Aktuell werden 33 Personen in einer Klinik behandelt, drei davon intensivmedizinisch.

Wer sich immer noch nicht gegen Corona hat impfen lassen oder wer eine Auffrischung der Impfung benötigt, der kann am Freitag, 4. November, in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr im Clubhaus des Wilstedter Sportvereins vorbeikommen. Dort gibt es Impfungen ohne Voranmeldung.

Tangstedt: Impfaktion ohne Voranmeldung im Clubheim

Die beiden Tangstedter Stefan Mauel und Volker Rohlfing haben das in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein möglich gemacht. Das mobile Impfteam verabreicht Auffrischungsimpfungen gegen die BA.4/BA5-Varianten des Coronavirus, wer noch nicht geimpft ist, bekommt nicht den angepassten Impfstoff, sondern die herkömmlichen Impfstoffe.

Mauel und Rohlfing wollen sich nicht damit abfinden, dass im Alltag der Menschen das Coronavirus nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. „Das Virus hat zwar seine Gefährlichkeit maßgeblich durch die Schutzimpfungen und Infektionen in der Bevölkerung eingebüßt“, teilen die beiden mit. „Dennoch können gerade ältere und vorerkrankte Menschen immer noch schwer an Covid-19 erkranken.“

Pandemie: Ältere und Vorerkrankte können schwer erkranken

Und grundsätzlich sei eine Erkrankung keine erstrebenswerte Sache, egal für wen. „Um eine Infektion möglichst zu verhindern und einen schweren Krankheitsverlauf zu vermeiden, ist der beste Schutz eine aufgefrischte Impfung!“, sagen Mauel und Rohlfing.

Bereits im März 2022 hatten die beiden die Impfaktion auf die Beine gestellt. Am Freitag ist keine Voranmeldung erforderlich. Mit langen Wartezeiten sei auch nicht zu rechnen.

Corona-Impfaktion, Fr. 4.11., 9.00-17.00, Clubhaus Wilstedter SV, Weg am Sportplatz 15, Tangstedt. Mitzubringen sind Personalausweis oder Reisepass und der Impfausweis (wenn verfügbar). Weitere Informationen zur Corona-Impfung unter www.impfen-sh.de.