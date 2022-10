Halloween Norderstedt: Mit Grusel-Oma, Ekeltrank und Sarg wird es schaurig

Norderstedt. Ein amerikanisches Fest das eigentlich seine Wurzeln in Irland hat – Halloween. In vorchristlichen Zeiten glaubten die irischen Kelten, dass am 31. Oktober die Toten auf die Erde kämen.

Zur Abschreckung verkleideten sich die Menschen mit gruseligen Kostümen und liefen bei Nacht durch die Straßen. Zudem stellten sie kleine Gaben vor die Häuser, um die bösen Geister zu besänftigen.

Halloween Norderstedt: Bei diesen Veranstaltungen wird es schaurig

Mit irischen Auswanderern kam das Fest erst in die USA und von dort als Halloween nach Deutschland. Heute ist Halloween populärer denn je und wird überall gefeiert.

Auch in Norderstedt und der Umgebung wird es einige Veranstaltungen zu Halloween geben.

Norderstedt: Taschenlampenführung durch die Bücherei

Eine Taschenlampenführung für Erwachsene als „Halloween-Special“ bietet die Bücherei Norderstedt-Mitte am Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, an. „Besucherinnen und Besucher lernen die Bücherei aus einem anderen Blickwinkel kennen“, verspricht Bibliothekarin Susanne Schmidbauer.

„Normalerweise kennt man nur die bekannten Bücherregale oder sucht nach bestimmten Autoren. Wir werden die Gäste auf bestimmte Dinge hinweisen, die sie normalerweise vielleicht gar nicht bemerken, zum Beispiel die ,Bibliothek der Dinge‘“, so Schmidbauer.

Für den Einstieg soll es kleine Verköstigungen wie Spinnenmuffins oder einen Sargkuchen geben. „Nach einem kleinen Rundgang zur Orientierung können die Gäste dann im Dunkeln selber auf Entdeckungstour gehen und in der Bücherei stöbern“, sagt Schmidbauer.

Der Einlass ist gratis, eine Voranmeldung bis zum 25. Oktober jedoch Pflicht und Taschenlampen sollte auch jeder selbst mitbringen.

Taschenlampenführung, Stadtbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt, Anmeldung per E-Mail: stb-mitte@norderstedt.de oder unter 040/53 59 59 50.

Norderstedt: Kürbisfratzen gibt es in der Bücherei Friedrichsgabe

Wer Lust auf Kürbisschnitzen mit Freunden hat oder neue Bekanntschaften machen möchte, kann am Sonnabend, 29. Oktober, von 15 bis 18 Uhr, in die Stadtbücherei Friedrichsgabe kommen – zum „Schnack und Schnitz“, dem Kürbisfest für Groß und Klein.

Der Eintritt ist kostenlos. Allerdings muss jeder Teilnehmer einen eigenen Kürbis und eigenes Schnitzwerkzeug mitbringen. Schnitzvorlagen mit schaurig-lustigen Kürbisgesichtern gibt es dafür in der Bücherei.

Kürbisfest, Stadtteilbücherei Friedrichsgabe, Pestalozzistraße 1, 22844 Norderstedt, Telefon: 040/522 67 64, E-Mail: stb-friedrichsgabe@noderstedt.de, www.buecherei.norderstedt.de

Norderstedt: Tanz der Vampire, Geister und Hexen im Tanzverein

Schreckensgestalten tanzen bei den beiden Halloween-Partys der AJ Dance Company im Fitnessstudio Kraftwerk Norderstedt. Am Sonnabend, 29. Oktober, 20 Uhr, dürfen die Erwachsenen aufs Parkett. Nach einem Willkommensgetränk gibt es eine kurze gruselige Tanzshow, bei der die Mitglieder der Tanzschule auftreten. Danach heißt es Party machen. Dazu gibt es Getränke wie Cocktails an der „Blutbar“. Der Eintritt beträgt 6 Euro, All-inclusive 25 Euro.

Am Montag, 31. Oktober, von 16 bis 19 Uhr, wartet auf Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 Jahre ein Gruselschloss voller Hexen, Geister und Vampire. Es wird gemeinsam getanzt und die „Gruseloma“ kommt vorbei, um unheimliche Geschichten zu erzählen. Bei beiden Feiern gibt es außerdem ein „Ekelbuffet“ mit scheußlichen Snacks und das beste Kostüm erhält einen kleinen Preis. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro.

Halloween-Partys, AJ Dance Company, Mittelstraße 68, 22851 Norderstedt, Tickets online unter: www.ajdance-company.com, E-Mail: aj-dance@web.de

Halloween: In der NahBar wird es zu Halloween von gruseligen Gestalten wimmeln.

Foto: Melanie Wellendorf

Halloween-Spaß für die ganze Familie in der „NahBar“

In der „NahBar“ feiern am Sonntag, 30. Oktober, die Erwachsenen und einen Tag später die Kinder. „Die Partys sind jedes Jahr ein Spaß für alle und 97 Prozent der Gäste kommen verkleidet“, sagt Melanie Wellendorf, Besitzerin der „NahBar“.

Auf der ersten Party soll es unter anderem einen DJ und eine Foto-Ecke geben. Zudem kann jeder an dem Abend das „Unglücksrad“ drehen. „Wer Glück hat darf einen ,grünen Kurzen‘ trinken und wer Pech hat bekommt einen ,Ekeltrank‘“, sagt Wellendorf. Die zwei besten Kostüme erhalten außerdem einen Pokal und einen Getränkegutschein.

Am 31. Oktober findet die Kinder-Party statt. Alle Familien können mit ihren Kindern kommen. Es gibt gruseligen Knabberkram, „Stopptanz“, „Piñata-Schlagen“ und kostenloses Kinderschminken. Das Highlight beider Partys ist vermutlich das „Scream-Team“, dass mit selbstgebauten Kostümen die Gäste in Angst und Schrecken versetzt. Als Dekoration wird es außerdem einen echten Sarg geben, der für die richtige Gruselstimmung sorgt.

Halloween-Partys, NahBar, Segeberger Straße 81d, Nahe, www.die-nahbar.de

Norderstedt: Halloween-Party für Erwachsene im Alptraum

Auch die Diskothek Alptraum ist am Sonnabend, 29. Oktober, mit einer Halloween-Party am Start (ab 18 Jahre). Einlass ab 23 Uhr, Eintritt 8 Euro. Wer kostümiert kommt, erhält Getränke im Wert von 15 Euro kostenlos. DJ Beauvoir spielt elektronische Tanzmusik (EDM), House und aktuelle Hits, DJ SAKI Hip-Hop, Deutschrap und Urban Musik.

Halloween-Party, Alptraum Club, Berliner Allee 34, Norderstedt, 040/52 38 54 20, www.alptraum-norderstedt.de

Henstedt-Ulzburg: Gruseln in der Diskothek Joy

„Die Halloween-Partys im Joy sind jedes Jahr ein festes Grundevent, eine jahrelange Tradition“, sagt Joey Claussen, der Geschäftsführer der Diskothek Joy. Dieses Mal soll es eine ganze „Partyreihe“ mit viel Dekoration und einer „lebendigen Geisterbahn“ geben. Am Freitag, 28. Oktober, hat die Halloween-Party das Motto „Schule der Hölle – Das Abiduell“. Das Joy organisiert die Abiparty in Kooperation mit dem Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg und dem Berufsbildungszentrum Norderstedt. Um Mitternacht werden bei einer „Dark Minute“ 2000 Knicklichter aufleuchten.

Am Sonnabend verwandelt sich das Joy in das Haus des Schreckens. Die ersten 50 Gäste bekommen blutige Shots gratis und DJ Marco Meiboom und DJ Fido sorgen für die passende Musik. Am Sonntag öffnet das Joy für die Kinder im Alter von bis zu 9 Jahren. Mit ihren Eltern als Begleitung können die Kleinen gemeinsam singen und tanzen.

Alle verkleideten Gäste werden für das Mitmachen belohnt, sagt Claussen. Bei der Abiparty gibt für eine kunstvolle Verkleidung freie Shots, im Haus des Schreckens am Sonnabend ein paar Euro Freiverzehr. Die Diskothek ist zu Halloween kunstvoll dekoriert und Gruselgestalten werden für viel Schrecken sorgen.

Halloween-Wochenende, Diskothek Joy, Kirchweg 119, Henstedt-Ulzburg, Tickets online unter: www.joydisco.de

Henstedt-Ulzburg: Calypso Club lädt für Halloween-Party ein

Abgehackte Finger, Augen und Horrordrinks – das gibt es am Sonntag, 30. Oktober, im Calypso Club in Henstedt-Ulzburg. In Kooperation mit dem Veranstalter „Living the Goodlife“ organisiert die Diskothek eine Halloween-Party. „Es wird viele blutige Special, Flammen-Werfer und kunstvolle Dekoration geben“, sagt der Inhaber Calvin Corniche. Außerdem bekomme jeder, der ein Kostüm trage, einen „Welcome-Drink“. Einen Kostüm-Wettbewerb soll es auch geben. Um 22 Uhr geht es los und jeder ab 16 Jahren kann kommen. Eintrittskarten gibt es entweder online im Vorverkauf für 9,90 Euro oder an der Abendkasse.

Halloween-Party, Calypso Club, Industriestraße 47, Henstedt-Ulzburg, Tickets unter: https://living-the-goodlife.ticket.io/thf9krut/, E-Mail: kontakt@calypso-club.de

Dunkel-Munkel-Nächte im Wildpark Eekholt

Foto: Wildpark Eekholt

Wildpark Eekholt: Auf zu den „Dunkel-Munkel-Nächten“

Der Wildpark Eekholt lädt am Halloween-Wochenende, am Sonnabend, 29. Oktober, Familien zur „Dunkel-Munkel-Nacht“ ein. Motto: „Sterne und Laterne“. Keine waschechte Halloween-Party, aber verkleiden kann man sich trotzdem – etwa als Hexe, Fee oder Phantasiegestalt – und dann bei Dämmerung den Park in einer ganz anderen Atmosphäre genießen.

Die Gehwege entlang der Osterau werden in das Licht von Kerzen, Laternen und Feuern getaucht. Wölfe, Hirsche und Wildschweine kommen zum Vorschein und man kann alle nachaktiven Tiere in Aktion erleben.

Am wärmenden Lagerfeuer gibt es Stockbrot und Punsch. Außerdem können alle Besucherinnen und Besucher Laternen und Leuchtsterne mitbringen, die sie durch die nächtliche Dunkelheit führen.

Weitere „Dunkel-Munkel-Nächte“ gibt es am 5. November („Hexen & Feen“) und am 12. November („Feuer & Flamme“).

Dunkel-Munkel-Nächte, 29.10., 5.11. und 12.11., jeweils 18 bis 21 Uhr, Wildpark Eekholt,Eekholt 1, Großenaspe, Eintritt für Erwachsene: 11,50 Euro, Kinder: 10 Euro, Familien: 38,50 Euro. Weitere Infos auf der Webseite des Parks oder unter 04327/992 30

Norderstedt: Halloween-Stimmung im House of Superfreunde

Die Bierbar House of Superfreunde verwandelt sich am 28. und 29. Oktober in das „House of Horror“. Wer Halloween mit ein paar Craftbieren und Sandwiches feiern möchte, ist hier genau richtig. „Wer kostümiert kommt, erhält das erste Bier gratis“, sagt Stefan Schröer, Inhaber der Bierbar.

Dieses erste Bier solle jeden, der verkleidet kommt, in eine höllisch gute Stimmung bringen. Der Grund: Es handele sich bei dem Bier um das hauseigene Bier „SUPERFREUNDE Hell“.

House of Horror, House of Superfreunde, Ochsenzoller Straße 103, 040/35 73 11 71