Norderstedt. Im vergangenen Jahr wurden ungefähr 8900 Fahrraddiebstähle in Schleswig-Holstein gemeldet. Eine Menge, aber die Zahl ist gesunken: 2012 wurden der Polizei etwa 16.800 Fälle bekannt. Auch die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen ist von 7,1 Prozent um 2,5 Prozent gestiegen. Für diese Entwicklung sorgte unter anderem die zunehmende Fahrrad-Codierung.

Der beste Schutz gegen Diebstahl des Fahrrads ist zwar immer noch ein sehr gutes Schloss. Eine Fahrradcodierung beugt einem Diebstahl aber zusätzlich vor. Denn gestohlene Fahrräder mit Codierung lassen sich schwerer verkaufen. Außerdem können gestohlene Räder, die gesichert oder gefunden werden, einfach an ihre Eigentümerinnen und Eigentümer zurückgegeben werden.

Norderstedt: Ein Code, der Fahrraddieben keine Chance lässt

Jeder Code besteht aus einer individuellen Ziffern- und Buchstabenkombination und wird je nach Rahmengröße und -material auf das Sattelrohr des Fahrrads graviert oder geklebt. Anhand dieses personenbezogenen Codes kann jedes Fundbüro oder die Polizei ohne Zugriff auf eine Datenbank ein Fahrrad eindeutig dem Besitzer zuordnen.

Viele Fahrräder haben an ihrem Rahmen bereits eine Nummer des Herstellers. Trotzdem kann ein Fahrrad anhand dieser Nummer nicht genau identifiziert werden, da diese teilweise ohne erkennbares System eingestanzt werden und es daher zu Dopplungen kommt. Außerdem gibt es keine zentrale Nummernkartei, in der die Nummern den Besitzern zugeordnet sind.

So sieht die Fahrrad-Codierung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Rahmen des Fahrrads aus.

Foto: ADFC Norderstedt

Norderstedt: Wo und wann man sein Fahrrad codieren lassen kann

Die Ortsgruppe Norderstedt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) bietet vor Ort beim Fahrradhändler Velo-Tech an der Ulzburger Straße in regelmäßigen Abständen eine Codierung an. Der nächste Termin ist am Sonnabend, den 29. Oktober 2022, von 9 bis 13 Uhr.

Zur Identifikation ist ein Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Außerdem sollte möglichst auch der Kaufbeleg vorgezeigt werden, damit das Recht zum Besitz verifiziert werden kann. Die Service-Kosten belaufen sich auf 15 Euro. Mitglieder des ADFC oder des Verkehrsclubs Deutschland müssen hingegen nur 5 Euro bezahlen.

Wie man sich zusätzlich zu Codierung und Schloss absichern kann

Um ganz sicher zu gehen, kann man nach der Codierung per App einen digitalen, polizeilichen Fahrradpass erstellen. Im Pass sind neben Rahmennummer und Codierung auch Name und Anschrift des Radbesitzers notiert. Ein Foto des Fahrrads kann auch hinterlegt werden.

Wer eine Versicherung gegen Fahrraddiebstahl abgeschlossen hat, kann sich freuen. Einige Versicherungen gewähren wegen der niedrigeren Diebstahlwahrscheinlichkeit einen Rabatt auf die Versicherungsprämie, wenn das Fahrrad codiert ist.