Norderstedt. Todesmutige Stunts mit Justus, Peter und Bob erleben. Mit den tierischen Detektiven Nickel und Horn ein hinterafrikanisches Pupsetier jagen. Oder mit Florentine Blix knifflige Fälle in der Kita lösen. Bei den Kinder- und Jugendbuchwochen vom 3. bis zum 18. November warten lustige und skurrile Abenteuer auf die jungen Leserinnen und Leser in Norderstedt.

Seit mehr als 30 Jahren und immer im November suchen Autorinnen und Autoren von Kinder-und Jugendliteratur die Nähe zu ihren Fans: In etwa 70 Büchereien laufen die Kinder- und Jugendbuchwochen, dazu gibt es landesweit etwa 250 Veranstaltungen – von Lesungen und Autorenbegegnungen bis hin zu Schreibwerkstätten und Theatervorstellungen.

Literatur: Von Pupsetieren, ulkigen Kühen und anderen kniffligen Fällen

In diesem Jahr sind 24 Autorinnen und Autoren in Schleswig-Holstein zu Gast. Unterstützt werden die Veranstaltungen vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Schirmherr des Projektes ist der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtags Klaus Schlie.

Die Stadtbücherei Norderstedt hat sich die Auftritte von zehn Autoren, Illustratoren, Geschichtenerzählern und Liedermacher gesichert, um die Freude an Literatur mit Kindern und Jugendlichen in Norderstedt zu teilen. Der Schwerpunkt der Veranstaltungen liegt auf Autorenbegegnungen mit Schulklassen.

52 Veranstaltungen in 102 Schulklassen

In diesem Jahr haben bei 52 Veranstaltungen Kinder und Jugendliche aus 102 Klassen von allen 20 Norderstedter Schulen die Chance, einen Autor oder eine Autorin persönlich kennenzulernen, die Welt des Bücherschreibens zu erkunden und Anregungen zur Beschäftigung mit Büchern und zum Schreiben zu bekommen.

Neben den internen Lesungen für Schulklassen gibt es aber auch öffentliche Veranstaltungen, zu denen alle Lesebegeisterten eingeladen sind. Am Freitag, 4. November, von 18 Uhr an, ist in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte detektivischer Spürsinn gefragt: Ulf Blanck, Autor zahlreicher Titel aus der Reihe „Die ??? Kids“ lädt Hobbydetektive ab 8 Jahren zu einer Mitmachlesung ein.

„Drei ??? Kids“ erleben aufregende Dreharbeiten

Die „??? Kids“ Justus, Peter und Bob erleben in ihrem neuen Abenteuer spannende Geschichte an einem Filmset.

Foto: Kosmos

Im neuesten Abenteuer der „??? Kids“ erleben Justus, Peter und Bob rasende Verfolgungsjagden, Autos, die in Flammen aufgehen und todesmutige Stunts, als bei ihnen auf dem Schrottplatz ein Actionfilm gedreht wird. Doch einer am Filmset spielt ein falsches Spiel mit unabsehbaren Folgen. Aber wer? Die drei Freunde nehmen ihre gefährlichen Ermittlungen auf.

Die bekannte Kinderbuchautorin Alice Pantermüller stellt am Freitag, 11. November, von 18 Uhr an, nicht nur ihre Bücher aus der Reihe „Mein Lotta-Leben“ vor, sondern auch ihr allerneuestes Buch, „Die außergewöhnlichen Fälle der Florentine Blix“. Zur Lesung in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte sind Kinder ab 8 Jahren und ihre Eltern eingeladen.

Detektivin Florentine Blix ermittelt in der Kita

Alice Pantermüller wurde mit „Lotta-Leben“ bekannt. Sie liest in Norderstedt aus ihrem Buch über Florentine Blix.

Foto: Frank Siemers

Heldin Florentine Blix ist anders als die anderen, und das weiß sie auch. Obwohl sie klug ist und in vielen Bereichen viel mehr weiß als ihre Mitmenschen, versteht sie andere meistens nicht und es fällt ihr schwer, mit ihnen zu interagieren. Sie kann nicht lügen; Regeln und Rituale geben ihr Sicherheit. Was Florentine mag sind Kriminalfälle.

Seit dem Marienkäfer-Vorfall im Kindergarten weiß sie, dass sie eines Tages zur Kripo gehen und Morde aufklären wird. Schon jetzt führt sie Ordner über ihre „Fälle“ – allerdings ist noch kein echter Krimi dabei. Der Tag, an dem sich das ändert, ist der Start von Florentines außergewöhnlichen Fällen.

Zwei tierische Freunde suchen das hinterafrikanische Pupsetier

Von den Abenteuern seiner Helden Nickel und Horn erzählt Autor Florian Beckerhoff in Norderstedt.

Foto: Thienemann-Esslinger Verlag

Am Dienstag, 15. November, von 16 Uhr an, präsentiert Autor Florian Beckerhoff die Abenteuer von Nickel und Horn, den beiden tierischen Detektiven, für Kinder ab 8 Jahren in der Stadtteilbücherei Garstedt an der Europaallee 36. In ihrem neuesten Abenteuer wollen die beiden dem kleinen Paul helfen, der sein hinterafrikanisches Pupsetier vermisst.

Nickel und Horn, das weitsichtige Meerschweinchen und der kurzsichtige Papagei, sind wild entschlossen, den Fall zu lösen. Eine heiße Spur führt sie auf eine Insel. Um mehr zu erfahren, müssen sie sich heimlich unter ein Möwenvolk begeben.

Literatur: Kuh Lieselotte ärgert immer den armen Postboten

Alexander Steffensmeier ist der Autor der Kinder-Bilderbücher Kuh Lieselotte

Foto: Steffensmeier

Zum Abschluss der Kinder- und Jugendbuchwochen ist am Freitag, 18. November, von 16 Uhr an, der Illustrator und Autor der bekannten Bilderbuch Reihe über die Kuh Lieselotte, Alexander Steffensmeier, in Norderstedt-Mitte zu Gast. Kinder ab 6 Jahren und ihre Eltern sind eingeladen, das neueste Abenteuer der ungewöhnlichen Kuh zu erleben.

Kuh Lieselotte ist die beliebteste Bilderbuchkuh. Sie ist eigentlich ganz friedlich. Nur auf den Postboten hat sie es irgendwie abgesehen. Nichts liebt sie mehr, als ihm aufzulauern und ihn zu erschrecken. Der arme Kerl hat schon Alpträume. Auch die Bäuerin ist wütend. Denn jedes Paket, das sie bekommt, ist beschädigt, weil der Postbote es vor lauter Schreck immer fallen lässt. So geht das nicht weiter. Da hat der Postbote eine Idee.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen beginnt jeweils 14 Tage vorher am Veranstaltungsort. Finanziert werden die Lesungen gemeinsam von Schulen und Stadtbücherei. Eintritt kostet für Kinder 2 Euro, für Erwachsene 3 Euro (mit Büchereiausweis ermäßigt um 1 Euro).