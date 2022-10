In „Opa ward verköfft“ glänzte die Ohnsorg-Legende Henry Vahl. Nun führt die Plattdütsche Bühn Tangstedt das Stück auf.

Tangstedt/Kayhude. Es ist der plattdeutsche Klassiker schlechthin unter den Bühnenstücken: „Opa ward verköfft“. Da tauchen im Kopf sofort Bilder von Henry Vahl, der Ohnsorg-Legende und dem „Opa der Nation“ auf. Wie er verschmitzt und hinterlistig lächelt. Immer wieder steht das Stück nicht nur beim Hamburger Ohnsorg-Theater, sondern vor allem auch bei niederdeutschen Amateurbühnen auf dem Spielplan.

Die „Plattdütsche Bühn Tangstedt“ bringt die Komödie von Franz Streicher ab Freitag, 7. Oktober, auf die Bühne des Theatersaals in der Gaststätte „Alter Heidkrug“ in Kayhude. Für alle, die „Opa ward verköfft“ nicht mehr kennen sollten, hier noch einmal der Inhalt des legendären Klassikers.

Theater: Plattdeutscher Klassiker wird im „Alten Heidkrug“ gespielt

Als Bauer Kulenkamp eine Hoferbin heiratet, bekommt er ihren Opa gleich mit – quasi und wahrlich als Mit-Gift. Doch wohin mit Opa? Zumal er so einiges drauf hat an Schabernack und hinterlistigen Aktionen. Der alte Herr wird für Bauer Kulenkamp zur Plage und nervt, zumal der Hof wirtschaftlich nicht gerade Gewinne einfährt.

Bauer Fiesebar hat hingegen keine wirtschaftlichen Sorgen. Er interessiert sich sogar für Opa, möchte ihn zu sich auf den Hof nehmen und verspricht ihm ein angenehmes Leben. Doch Fiesebarg würde seinem Namen nicht alle „Ehre“ machen, wenn er bei seiner plötzlichen Opa-Liebe nicht so einige Hintergedanken hätte.

Theater: Opa ist gut im Schikanieren und Schabernack treiben

Er hat nämlich ausbaldowert, dass Opa zwei Häuser in lukrativer Lage besitzt, und die will er erben. Kurzerhand verkauft Kulenkamp Opa an Fiesebarg, und der findet sich plötzlich auf dem piekfeinen Hof von Fiesebarg wieder. Das aber finden Schorsch, Sohn von Kulenkamp, und Katrin, Tochter von Fiesebarg, gar nicht gut und wollen Opa helfen. Der aber schikaniert derweil genüsslich den Großbauern Fiesebarg und lauert darauf, dass dieser seine Raff-Maske fallen lässt.

Georg Sellhorn, „Speelbaas“ von De plattdütsche Bühn Tangstedt, spielt den Opa. Als Kulenkamp kommt Dieter Buhmann auf die Bühne, Bauer Fiesebarg ist Peter Quade, Katrin spielt Silke Nehrlich, Schorsch ist Robin Miethe, und außerdem spielen noch Bianca Kleinschmidt, Reiner Westphal und Mareike Lüdersen mit.

„Opa ward verköfft“, „De plattdütsche Bühn Tangstedt“, Fr, 7.10., 19.30 (Premiere), „Alter Heidkrug“, Segeberger Straße 10 (B 432), Kayhude. Weitere Termine; Sa+So, 8.+9.10., jeweils 16.00; Fr+Sa, 14.+15.10., jeweils 19.30; So, 16.10., 16.00; Fr+Sa, 21.+22.10., jeweils 19.30; So, 23.10.,16.00; Fr, 28.10., 19.30; Sa+So., 29.+20.10., jeweils 16.00. Karten 10 Euro unter 04109/92 95, unter pbtangstedt@t-online.de oder an der Abendkasse.