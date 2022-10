Norderstedt. Der Kreis Segeberg hat einen Spitzenplatz in Schleswig-Holstein, den keiner will: In keinem Kreis und in keiner kreisfreien Stadt ist die Corona-Inzidenz so hoch wie hier. 521 Infizierte je 100.000 Einwohner und Woche gibt die Landesmeldestelle an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel für Segeberg an. Auf der Corona-Landeskarte hat der Kreis Segeberg derzeit die Warnfarbe Magenta – darüber kommt nur noch lila.

Allerdings: Alle anderen Gebietskörperschaften des Landes folgen in der Meldedatenbank mit kaum niedrigeren Werten: Plön liegt bei 475, Rendsburg-Eckernförde bei 469,5, Ostholstein bei 467,3 und Dithmarschen bei 443,4. Am niedrigsten ist die Inzidenz in Stormarn mit 319,1. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz derzeit bei 408,1.

Corona-Pandemie: Kreis Segeberg hat höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein

Jedoch: Besonders aussagekräftig sind alle diese Infizierten-Zahlen ohnehin nicht. Längst nicht alle Infektionen werden den Gesundheitsämtern gemeldet. Die Dunkelziffer ist hoch. Jedoch bleiben die Werte ein Indiz dafür, wo die Infektionslage dynamischer ist als anderswo.

Dafür spricht auch die Wochenbilanz des Segeberger Kreisgesundheitsamtes. In der vergangenen Woche, so teilte das Amt am Dienstag mit, verstarben im Kreis Segeberg weitere zwei Menschen an oder mit einer Covid-19-Infektion. Es handelte sich um einen 80 Jahre alten Mann und eine 89 Jahre alte Frau.

Corona-Pandemie: 340 Infizierte verstarben im Kreis bisher im Verlauf der Pandemie

Und auch in den Kliniken der Region liegen wieder deutlich mehr infizierte Menschen stationär als in den Vorwochen. Aktuell werden laut Gesundheitsamt 21 Personen in einer Klinik behandelt, allerdings keine davon intensivmedizinisch.

In den letzten zwölf Wochen hat es laut Landesmeldestelle im Kreis Segeberg 15.754 neue Infizierte gegeben, 495 Menschen kamen ins Krankenhaus, 37 davon starben. In der gesamten Corona-Pandemie gab es im Kreis Segeberg bisher knapp 106.000 Infizierte, 1842 stationäre Fälle und 340 Tote.

