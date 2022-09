Henstedt-Ulzburg. Zwar gab es diverse Appelle an die Politik, die Schließung der Geburtsstation und der Gynäkologie der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg zu verhindern. Doch bislang scheint sich an der Tatsache, dass in den Stationen der Klinik Ende des Jahres für immer die Lichter ausgehen, nichts mehr verändern zu lassen.

Über die Zukunft der Paracelsus-Klinik möchte jetzt die FDP Henstedt-Ulzburg diskutieren. Dazu hat sie sich einen prominenten Parteikollegen eingeladen, der in der letzten Wahlperiode der Landesregierung selbst die Belange der Paracelsus-Klinik und aller anderen Krankenhäuser im Land verantwortete: Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg.

Paracelsus Klinik: Ex-Gesundheitsminister Garg fordert Land auf, zu handeln

Heiner Garg (FDP), ehemaliger Gesundheitsminister, spricht am Dienstag in Henstedt-Ulzburg.

Foto: Axel Heimken / dpa

„Die Zukunft der Paracelsus-Klinik ist nicht nur für Henstedt-Ulzburg, sondern die gesamte Region besonders wichtig und bewegt zu Recht viele Menschen“, teilen die Liberalen aus Henstedt-Ulzburg mit. Am Dienstag, 4. Oktober, von 18.30 Uhr an, laden sie zur Diskussion und Information ins Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg ein.

Heiner Garg gelte laut FDP bundesweit als einer der engagiertesten Experten für die Neuordnung der Krankenhausfinanzierung. „Eine hochwertige Geburtshilfe ist für Eltern selbstverständlich eine wichtige Sache. Das Land muss daher aktiv werden“, sagt Garg. „Großer Handlungsbedarf besteht im Hamburger Umland. Als oberste Planungsbehörde muss das Land dafür Sorge tragen, dass keine geburtshilflichen Betten aus zum Beispiel betriebswirtschaftlichen Gründen in andere Betten umgewidmet werden.“

Diskussionsabend: Bürger sollen Flagge zeigen für die Klinik

Auch die Zukunft der gesamten Paracelsus-Klinik sei von großer Bedeutung. „Die Schließung der Geburtsstation zeigt einmal mehr, wie wichtig es, die Krankenhausfinanzierung patientenorientiert so zu reformieren, dass die medizinische Grundversorgung wohnortnah in der Fläche sichergestellt wird,“ sagt Stephan Holowaty, Fraktionschef der FDP in Henstedt-Ulzburg.

„Wir wollen daher mit dieser Veranstaltung auch genau dafür Flagge zeigen. Die Menschen hier in der Region erwarten zu Recht eine erstklassige und unkompliziert erreichbare Gesundheitsversorgung.“ Von dem Abend im Bürgerhaus, so Holowaty, könne ein klares Signal Richtung Kiel ausgehen. „Wenn Ihnen die Paracelsus-Klinik am Herzen liegt, dann kommen Sie am Dienstag ins Bürgerhaus!“, sagt Stephan Holowaty.

Paracelsus Klinik: Petition der Hebammen hat über 6000 Unterschriften

Hebammen des Krankenhauses hatten vor einer Woche eine Petition gegen die Schließung der Geburtshilfe und Gynäkologie in Henstedt-Ulzburg gestartet. Vor fünf Tagen hatten sie bereits die Grenze der anvisierten 5000 Unterschriften erreicht. Aktuell hat die Petition, die an Gesundheitsminister Heiner Lauterbach und Paracelsus-Klinik-Manager Sebastian Margaschewski gerichtet ist, bereits über 6000 Unterschriften eingesammelt.

„An Krebs Erkrankte und Frauen mit Wehen sollten kurze Wege zu einer Klinik haben, in der sie sich geborgen fühlen! Eine Kooperation mit der nächsten Kinderklinik muss eingerichtet werden! Für eine ausreichende Vergütung dieser wertvollen Arbeit muss gesorgt werden! Eine normale Geburt ist mehr als 1500 Euro wert!“, lauten die Argumente der Hebammen für die Petition.