Eekholt. Der Wildpark Eekholt ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 in der Kategorie „Local Heroes“ nominiert und steht damit für „vorbildliche und auszeichnungswürdige Nachhaltigkeit“. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.

Gemeinsam mit den Sparkassen und der DekaBank werden in der Kategorie „Local Heroes“ erstmals Unternehmen prämiert, deren nachhaltige Ausrichtung sich insbesondere in einer starken Verankerung in der Region zeigt und die mit ihrer Verwurzelung vor Ort in besonderer Weise Treiber der Nachhaltigkeit sind.

Wildpark Eekholt: Große Ehre – Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Wolf und Co?

Die Trophäe des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.

Foto: Wildpark Eekholt

„Seit mehr als 50 Jahren setzt sich der Wildpark Eekholt für einen sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur ein. Als Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit engagieren wir uns besonders für die Kinder und Jugendlichen von heute – die Entscheider von morgen“, sagt Wildpark-Geschäftsführer Wolf Freiherr von Schenck. „Die Begeisterung über die Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ist bei allen Eekholter Zwei- und Vierbeinern riesengroß.“

Aus mehr als 1000 Bewerbungen haben ein Auswertungsteam der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland und Professor Stefan Schaltegger, Leiter des Institutes Centre for Sustainability Management (CSM) der Leuphana Universität Lüneburg, die 30 Nominierten aus ganz Deutschland ermittelt. Seit 2008 zeigt Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement, was Deutschlands Vorreiter der Nachhaltigkeit zu bieten haben.

Wildpark Eekholt: Bundeskanzler kommt zur Verleihung des Preises

Bis zur Entscheidung der Jury im Oktober ist noch etwas Geduld gefragt – das Siegerunternehmen wird am 2. Dezember bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in Düsseldorf gewürdigt, zu der unter anderen Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundesratspräsident Peter Tschentscher kommen.

Der 1970 von dem Ehepaar Hatlapa gegründete Wildpark Eekholt wurde für sein Nachhaltigkeits-Engagement bereits mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert. Er erhielt den B.A.U.M.-Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis, machte den ersten Platz beim Nachhaltigkeitspreis Schleswig-Holstein, bekam den Metropolitaner Award der Metropolregion Hamburg und wurde zur Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit des Landes Schleswig-Holstein ernannt.