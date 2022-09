Wetter Norderstedt: Woche bringt Sonne und "herbstliche Vorboten"

Norderstedt. Der kalendarische Herbstbeginn rückt näher – am Freitag, 23. September, ist es soweit. Was bringt die offiziell letzte Sommerwoche für ein Wetter in Norderstedt und Umgebung? Laut Julia Schmidt, Diplom-Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, ist für uns noch mal ein bisschen Sonne drin.

Das wird sich schon am morgigen Dienstag bemerkbar machen, prognostiziert die Expertin: „Schauer werden seltener, die Sonne wird sich wieder öfter zeigen können.“ Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad.

Wetter Norderstedt: Der Mittwoch wird trocken und sonnig bei 18 Grad

Im Verlauf der Woche wird das Wetter dann „immer netter“, sagt Julia Schmidt. So steigen die Temperaturen am Mittwoch auf 18 Grad, der Tag wird voraussichtlich trocken und sonnig, gelegentlich ziehen Wolken vorbei. So sind auch die Aussichten für den Donnerstag.

Am Freitag gibt es dann wohl wieder „mehr Wolken als Sonne“, aber immerhin wird es wahrscheinlich bis zum Abend trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad.

Wetter Norderstedt: Morgens kann es neblig sein

Erste „herbstliche Vorboten“ sind vor allem nachts und in den Morgenstunden zu spüren. Julia Schmidt: „Nachts kann es, gerade in den ländlicheren Bereichen, schon vereinzelt zu Bodenfrost kommen. Das sollten Hobbygärtner im Hinterkopf haben, die empfindliche Pflanzen haben.“

Außerdem bilde sich nachts teilweise schon Nebel, der dann erst im Laufe der Morgenstunden verschwinde. Eine wichtige Information für alle, die nachts oder früh morgens mit Auto oder Fahrrad unterwegs sind.