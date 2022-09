Maite Jens (22) aus Schmalensee im Kreis Segeberg mit ihrer Mutter Petra, ihrer Schwester Julia und ihrem Vater Sönke hinter der Bühne von "The Voice" in einem Berliner Studio.

The Voice „Ich bin so dankbar!“: Maite Jens zählt zu den Fan-Favoriten

Schmalensee. Mit ihrer Version des Beatles-Klassikers „Let it be“ hat Sängerin Maite Jens (22) aus Schmalensee im Kreis Segeberg die Juroren des TV-Talentwettbewerbs „The Voice of Germany“ umgehauen. Und nicht nur die – auch Tage nach ihrem Auftritt in der Sendung ebbt die Flut der positiven Fan-Kommentare in den sozialen Netzwerken nicht ab.

Im Kreis der 68 Kandidatinnen und Kandidaten, die bisher vor der Jury mit Rea Garvey, Stefanie Kloß, Peter Maffay und Mark Forster bei der sogenannten „Blind Audition“ bestanden haben, zählt Maite Jens zu den Favoritinnen.

Maite Jens (22) aus Schmalensee im Kreis Segeberg bei ihrem Auftritt in der achten "Blind Audition" vor der Jury mit Rea Garvey, Stefanie Kloß, Peter Maffay und Mark Forster.

Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

In der App zur Sendung stimmen die Fans laufend ab, wer bisher bei den Auftritten in der Sendung und in der App am meisten überzeugt hat. Dort liegen derzeit Christian Torez, Tammo Förster und Sarah Barelly auf den Plätzen an der Sonne. Aber Maite Jens ist ihnen auf Platz 7 ganz eng auf den Fersen. Klar an die Spitze gewählt wurde Maite Jens bei der Abstimmung über die Frage, wer bei der achten „Blind Audition“ am meisten überzeugt hatte.

Was kein Wunder ist. Denn nach dem Auftritt der 22-Jährigen hatten sich die Juroren regelrecht gestritten, wer denn nun Maite in sein Team bekommen sollte. Sänger Rea Garvey bezeichnete sie als Naturtalent, die es im Wettbewerb weit bringen werde und die Siegchancen hätte.

„Team Peter“: Maite Jens verehrt Maffay schon lange

Mit ihrer Version des Beatles-Klassikers "Let it be" überzeugte sie die komplette Jury - Vierer-Buzzer! Peter Maffay machte als ihr Coach das Rennen. Daraufhin gab es eine Umarmung.

Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Doch schon vor dem größten Auftritt ihres bisherigen Lebens hatte Maite Jens darüber innerlich längst entschieden. „Als ich erfahren habe, dass Peter Maffay diesjähriger Coach bei The Voice of Germany ist, wusste ich, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich die Wahl hätte“, schreibt Maite Jens auf Instagram. Dass sich dann auch Rea Garvey, Stefanie Kloß und Mark Forster so sehr um sie bemühen würden – damit hatte sie nicht gerechnet. „Ich war so überwältigt von diesem Moment“, sagt sie.

Doch die Tatsache, dass Maite Jens – ausgewiesener Fan von Country- und Folkmusik – nun gerne mal mehr in die Rock-Richtung gehen möchte und Peter Maffay schon diverse Male in der Kalkbergarena in Bad Segeberg erlebt hat, machte ihr die Entscheidung am Ende doch recht leicht.

The Voice: Fans lieben Maite Jens’ Stimme

Maite Jens (22) lässt sich nach dem Auftritt von ihrer Mutter Petra herzen.

Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

„#teampeter war die beste Entscheidung und ich bin froh, mit einem Musiker zusammenarbeiten zu dürfen, den ich selbst schon lange bewundere“, schreibt Maite Jens. „Ich bin so dankbar und habe noch immer nicht realisiert, was auf dieser Bühne passiert ist.“

In der Sendung geht es für Maite Jens demnächst mit den „Battles“ weiter. Dann muss sie gegen ein anderes Mitglied im „Team Peter“ im Duett antreten. Wer gewinnt, kommt weiter. Laut einer Sprecherin von ProSieben steht noch nicht fest, gegen wen Maite antreten muss und wann das im TV zusehen sein wird.

Unterdessen muss sich Maite Jens in den Fan-Foren des Wettbewerbes sogenannten „Challenges“ stellen. Sie soll zum Beispiel ihr Lieblingslied singen. „Ich find’ das total schwierig, weil, es gibt immer Songs, die man gerne singt und Songs die man gerne hört und ich kann mich definitiv nicht entscheiden, welchen Song ich am liebsten singe“, sagte Maite Jens.

Lieblingssong? „Total schwierig“ für Maite Jens zu beantworten

Maite Jens sei eine Mischung aus den Beatles, Dolly Parton und Miley Cyrus, sagte Sänger Mark Forster.

Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Kurzerhand habe sie sich aber überlegt, von ihrer Vorliebe für englischsprachige Songs abzuweichen. „Ich singe superselten Deutsch“, gesteht Maite Jens. Deswegen will sie nun versuchen, ein älteres deutsches Volkslied zu interpretieren. „Dafür habe ich mir jede Menge professionelles Home-Studio-Zeugs zugelegt. Da muss ich jetzt mal schauen, wie es funktioniert.“ So lange könnten die Fans rätseln, welchen Lieblingssong sie demnächst darbieten werde.

In ihrem Heimatdorf Schmalensee mit seinen 500 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Maite Jens schon nach ihrem ersten Auftritt ein Superstar. Die Familie Jens ist tief in der Gemeinde verwurzelt. Schmalensees Bürgermeister, der Landtagsabgeordnete Sönke Siebke (CDU), ist ein enger Freund von Maites Vater Sönke Jens, der schon drei Jahrzehnte bei den Christdemokraten aktiv ist.

Familie Jens ist in Schmalensee tief verwurzelt

Der Landtagsabgeordnete und Bürgermeister von Schmalensee, Sönke Siebke (l.) mit Ministerpräsident Daniel Günther im Wahlkampf. Maite Jens kennt Siebke deutlich länger als Günther - nämlich schon seit sie ein kleines Kind war.

Foto: CDU Segeberg

Die Ausstrahlung von Maite Jens’ erstem Auftritt im Fernsehen wurde in der Gemeinde zum Dorffest. Mehr als 50 Freunde verfolgten die Sendung gemeinsam, ein Food-Truck grillte Burger dazu. „Bei den kommenden Auftritten habe ich der Familie angeboten, dass sie den Gemeindesaal nutzen kann“, sagt Sönke Siebke. Denn für Open-Air-Veranstaltungen wird es in absehbarer Zeit mutmaßlich zu kalt werden.

Auch in Schmalensee weiß allerdings niemand, wann Maite Jens ihr „Battle“ haben wird – außer natürlich Maite und ihre Familie selbst. Doch die wurden vom TV-Sender zum Stillschweigen verdonnert. „Die Aufnahmen für die ,Blind Audition' waren ja wohl schon im Mai. Und auch das ,Battle’ ist ja mutmaßlich schon abgedreht“, sagt Sönke Siebke. „Aber die Familie hält komplett dicht! Noch nicht mal die Oma von Maite wusste, dass die Enkelin in Berlin war zum Drehen!“

The Voice: Nächster Sendetermin mit Maite Jens noch nicht bekannt

Für Bürgermeister Siebke ist Maite Jens ein Glücksfall: „Sie ist jetzt definitiv unsere Botschafterin für Gesang und die Gemeinde Schmalensee!“

Weitere Folgen von „The Voice of Germany“ kommen immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr. Infos gibt es auch auf dem Instagram-Account @maitejens.