Wetter Norderstedt: Wie lange das Freibadwetter noch anhält

Norderstedt. Morgens die Badehose in die Aktentasche packen, damit man gleich nach Feierabend in den Badesee springen kann. Mittags in die Eisdiele gehen und sich dann spontan verabreden, zum Grillabend mit Freunden. Das alles geht sehr gut, in diesen späten Augusttagen, in Norderstedt und Umgebung. Denn noch immer sind die Temperaturen, dank Hoch „Piet“, hochsommerlich.

Wetter Norderstedt: 28 Grad am Dienstag, 30 am Mittwoch und Donnerstag

Wie es in dieser Woche weitergeht, verrät uns Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei Wetter.net. Er hat gute Nachrichten für uns: „Es sieht weiter nach Sommerwetter aus“, sagt der Experte. Am morgigen Dienstag sei mit Temperaturen um 28 Grad zu rechnen, dazu gibt’s 14 Sonnenstunden. Am Mittwoch und Donnerstag steigen die Temperaturen sogar auf 30 Grad, ebenfalls bei 14 Sonnenstunden.

Auch an den Abenden bliebe es noch lange warm, so Dominik Jung: „Auch um 20, 21 Uhr werden wir in Norderstedt noch Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad haben.“ Perfektes Wetter für abendliche Freiluft-Aktivitäten jeglicher Art, also.

Wetter Norderstedt: Zum Wochenende hin wohl wechselhafter

Zum Wochenende hin wird es allerdings laut derzeitigen Prognosen wechselhafter. „Es bleibt warm, aber es ist dann mit Schauern zu rechnen. Vielleicht gibt es auch Gewitter.“ Dominik Jung sagt aber auch, dass es sich dabei nur um einen „Trend“ handele, präzisere Aussagen für Freitag, Sonnabend und Sonntag seien in einigen Tagen möglich. Und vielleicht haben wir ja Glück: „Das Hoch kann sich durchaus noch stabilisieren“, sagt der Experte.