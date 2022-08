Ingo Pohlmann („Wenn jetzt gerade Sommer wär“) tritt am Sonnabend, 27. August, beim Benefizkonzert „Music for Peace – Rock gegen Raketen“ in Bad Segeberg auf.

Festival in Bad Segeberg Rock gegen Raketen: Pohlmann singt in der Kalkberg-Oase

Bad Segeberg. Datum und Programm stehen: Für Sonnabend, 27. August, lädt die Kalkberg-Oase zu ihrem Charity-Festival „Music for Peace – Rock gegen Raketen“. Mit Ingo Pohlmann, Florian Künstler, Sebastian Falk und Bjarne Sachtler werden vier Solisten auf der Bühne stehen.

Außerdem ist die Band Zing mit von der Partie, Bad Segebergs Lokalmatadore der 80er-Jahre. Während des Festivals werden Spenden für die Arbeit mit ukrainischen Geflüchteten gesammelt.

Festival in Bad Segeberg: Benefizkonzert für ukrainische Flüchtlinge

Am 24. Februar sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Innerhalb kürzester Zeit reifte der Plan des Vereins „Die Oase – Musik und Kultur in Segeberg“, auf einem Benefizkonzert Spenden für die Arbeit mit ukrainischen Geflüchteten zu sammeln. Nur eine Woche nach dem Einmarsch stellte der Verein beim Kreis Segeberg einen Antrag auf finanzielle Unterstützung. Nachdem immer mehr Zeit ins Land zog, hatten der Verein und die angedachten Bands bereits jede Hoffnung auf eine positive Antwort aufgegeben.

Im Juni jedoch ging plötzlich alles Schlag auf Schlag. Der Kreistag bewilligte die beantragten 2500 Euro, von den Bands jedoch hagelte es eine Absage nach der anderen. „Alle hatten Terminschwierigkeiten, und wir mussten innerhalb von anderthalb Wochen ein komplett neues Programm auf die Beine stellen“, verrät Ralf Schaffer, dem dabei seine Kontakte durch die „Konzerte unterm Sternenzelt“ zugutekamen.

Festival in Bad Segeberg: Nachwuchskünstler Bjarne Sachtler wollte unbedingt dabei sein

Hinzu kam das gewisse Quäntchen Glück, denn der Lübecker Nachwuchskünstler Bjarne Sachtler hatte von dem Festival erfahren und wollte unbedingt dabei sein. „Er hatte mir geschrieben und einen Link zu einem seiner Videos geschickt. Er ist ein junger Musiker mit tollen Texten und toller Musik. Ich war begeistert. Innerhalb von zehn Minuten war er engagiert“, erzählt der Kaffeeröster und Vereinsvorsitzende.

Glück hatte er auch, dass Sebastian Falk und Florian Künstler, die bereits in der Kalkberg-Oase aufgetreten sind, am 27. August Zeit und vor allem Bock hatten, mit ihrer Musik Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen.

Festival in Bad Segeberg: Songpoet Florian Künstler trat bereits in der Kreisstadt auf

Sebastian Falk wurde von der Musikzeitschrift „Monkeypress“ für seine „deutschsprachige Popmusik mit Hirn und ohne Peinlichkeiten“ gelobt. Songpoet Florian Künstler hat den Segebergern unter anderem die Wartezeit auf die Söhne Mannheims in der Kalkberg-Oase verkürzt. Seit seinem Plattenvertrag ist er in der gesamten Bundesrepublik unterwegs und gefragter denn je. Am Festivaltag hofft er auf freie Fahrt, denn bis 19 Uhr steht er noch in Hamburg auf der Bühne.

Ralf Schaffer freut sich besonders, dass als Top Act Ingo Pohlmann dabei sein wird, der sich mit dem Dauerbrenner „Wenn jetzt gerade Sommer wär“ in der deutschsprachigen Popmusik ein musikalisches Denkmal gesetzt hat und damit selbst bei norddeutschem Schmuddelwetter Vorfreude auf den nächsten Sonnentag verbreitet. „Er sollte vor rund zwei Jahren hier spielen. Doch dann kam Corona und wir mussten alles auf Eis legen. Dass er jetzt dabei ist, ist umso schöner.“

Ingo Pohlmann: Mit „Wenn jetzt gerade Sommer wär“ ein musikalisches Denkmal gesetzt

Auf die einzige Band des Abends dürfte sich besonders das ältere Publikum freuen, denn die Band Zing mit Frontmann Mickey Koch war in den 80er-Jahren sehr erfolgreich. „Sie waren damals der Platzhirsch in der Segeberger Musikszene“, sagt Ralf Schaffer. Nachdem es über Jahrzehnte ruhig um die Band geworden ist, wollen es die Musiker noch einmal wissen und mit einem neuen Album auf Tournee gehen.

Ralf Schaffer: „Viele Segeberger, die das Plakat gesehen haben, haben schon ungläubig gefragt, ob es denn wirklich die Band von damals ist. Ja, das ist sie. Extra für das Festival werden die sechs Musiker ihre Studioaufnahmen unterbrechen. Man darf also gespannt sein.“

Festival in Bad Segeberg: Die Band Zing kennen die Älteren noch aus den 80ern

Musik ist jedoch nicht alles, was „Music for Peace – Rock gegen Raketen“ zu bieten hat. Als Redner haben Landrat Jan Peter Schröder, Bürgermeister Toni Köppen, der finnische Honorarkonsul Bernd Jorkisch und von der Jüdischen Gemeinde Torben Miele sowie Udo Nickel als freie Helfer zugesagt. In den Umbaupausen werden zudem Videos eingespielt, die die derzeitige Situation in der Ukraine und Reaktionen der Segeberger wiedergeben.

Festival in Bad Segeberg: Freier Eintritt zur Kalkberg-Oase

Das Festival der Kalkberg-Oase in der Hamburger Straße 66 beginnt am 27. August um 18 Uhr. Die Livemusik endet gegen 23 Uhr. Der Eintritt zum Festival der Kalkberg-Oase in der Hamburger Straße 66 ist frei. Während des ganzen Abends werden Spenden für die Arbeit der Jüdischen Gemeinde mit Geflüchteten aus der Ukraine gesammelt.