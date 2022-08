Veranstaltungen: Wohin in Norderstedt und der Region? Hier sind 17 Tipps

Kreis Segeberg. Das Wochenende steht vor der Tür. Wie verbringt man es, wenn man in Norderstedt, Bad Segeberg oder anderswo im Kreis Segeberg wohnt? Etwa nach Hamburg? Ist gar nicht notwendig. Auch die Region nördlich der Metropole bietet viel, wie wir wissen. Und was genau geht nun morgen und übermorgen, bei dem schönen Sommerwetter? Wir hätten da ein paar Tipps.

Hartenholm: Mallorca-Party auf dem Flugplatz

Hartenholm feiert die Olé-Party mit den Stars vom Ballermann – hier: Mia Julia

Foto: Jonas Diener

Hartenholm. Ballermann-Feeling in der norddeutschen Tiefebene. Auf dem Gelände des Flughafens geben sich am Sonnabend die Mallorca-Stars Schürze („Layla“), Mia Julia („Der Zug hat keine Bremse“), Julian Sommer („Dicht im Flieger“), Specktakel („Mama Laudaa“), Menderes, Mike Leon Grosch, aber auch die Altstars Klaus und Klaus und die 90er-Jahre-Dancestars Loona und Rednex die Ehre. abm

Hartenholm Olé, Sa, 20.8., 12.00-22.00, alle Infos und Tickets (29,90 Euro) hier.

Seth: Hard-Rock auf dem Acker

Haben das Ackerbrand-Festival auf die Beine gestellt: Marcus Peters (l.) und Thomas Kühl vom Moorwerk Seth.

Foto: Burkhard Fuchs

Seth. Hard Rock auf dem Acker – das ist Ackerbrand, das kleine, feine Festival auf dem Dorf. Von 12 Uhr an treten Bands wie Motorjesus, The Dirty Denims, The Torch, Sloppy Joe’s auf – Triddana aus Argentinien mit kraftvollem Dudelsack-Metal. Dazu drei regionale Bands: Devil’s Breakfast aus Neumünster, Spoid aus Bredstedt und Moorbrand mit Veranstalter Thomas Kühl am Schlagzeug.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ackerbrand, Sa, 20.8., von 12 Uhr an, hier gibt es alle Infos und Tickets (31 Euro).

Norderstedt: Es funkelt wieder in der Stadtpark-Natur

Impressionen vom ParkFunkeln im Norderstedter Stadtpark 2021.

Foto: Andreas Burgmayer

Norderstedt. Das „ParkFunkeln“ ist das Highlight der Saison im Norderstedter Stadtpark. Liebevoll inszenierte Lichtinstallationen machen die Natur zum verwunschenen Ort mit Musik und beruhigenden Klängen. Dazu kann man auf der Waldbühne bei „Funkelbier“ die Sommernacht genießen. Ein Muss für alle in Norderstedt und Umgebung.

„ParkFunkeln“, 18.8-21.8. und 25.8-28.8., jeweils ab 20.00, alle Infos und Tickets (12/2,80 Euro) hier

Henstedt-Ulzburg: Der größte Flohmarkt des Nordens

Ganz Henstedt-Ulzburg ist am Sonntag ein Flohmarkt.

Foto: Annabell Behrmann

Henstedt-Ulzburg. Der größte Privatflohmarkt Norddeutschlands geht in die siebte Runde. Am Sonntag, 21. August wird in Henstedt-Ulzburg an 170 Standorten fleißig gefeilscht werden. Über 275 Verkäufer präsentieren auf 766 Standmetern ihre Schätze und zusätzlich gibt es weitere 165 Standorte mit über 360 Verkäufern über die gesamte Gemeinde verteilt, an denen sich Nachbarn und Freunde zusammengetan haben, um ihre nicht mehr benötigten Dinge vor der Haustür oder im Carport anzubieten.

HU verkauft!, So, 21.8., 11.00, in ganz Henstedt-Ulzburg

Bad Bramstedt: Flohmarkt rund um das Schloss

Der Flohmarkt des Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt.

Foto: BVV

Bad Bramstedt. Schnäppchenjäger sollten sich am Sonntag, 21. August, in die Rolandstadt aufmachen. Der Bürger- und Verkehrsverein (bvv) lädt zum Flohmarkt rund um das Schloss in bad Bramstedt ein. Gehandelt wird alles, was gebraucht und gut erhalten ist – in der schönen Atmosphäre am historischen Gemäuer.

Flohmarkt BVV, So, 21.8., 8.00, Bad Bramstedt Schloss

Kisdorf. Neuer Kirchenmusiker gibt sein erstes Konzert

Die Friedenskirche in Kisdorf.

Foto: Friedenskirche Kisdorf

Kisdorf. Die Kisdorfer Kirchengemeinde lädt zum Vorstellungskonzert des neuen Kirchenmusikers Jan-Ole Bartnick in die Kisdorfer Friedenskirche ein. Seit dem 1. August ergänzt Jan-Ole Bartnick das kirchengemeindliche Musikangebot um moderne Popularmusik. Und so steht „Pop, Filmmusik und mehr“ auf dem Programm. Nach dem Konzert lädt die Kirchengemeinde zu einem lockeren Beisammensein im Innenhof des Gemeindezentrums ein.

Kirchenkonzert, So, 21.8., 17.00, Friedenskirche, Etzberg 55, Eintritt frei.

Norderstedt: Mit Qigong den Sommer ausklingen lassen beim DRK

Qigong geht immer und überall.

Foto: HA

Norderstedt. Qigong ist eine der fünf Säulen der traditionellen chinesischen Medizin. Es beinhaltet die Kunst Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Einfache, schnell erlernbare Bewegungen fördern die eigene Zufriedenheit und verbinden Körper und Seele. Das DRK in Norderstedt bietet zwei fünfwöchigen Schnupperkurse im Haus Levenslust, Am Exerzierplatz.

Qigong-Kurse DRK Norderstedt, montags (Start 22.8.) und donnerstags (Start 25.8.), jeweils 11.00, Kosten 30 Euro, Anmeldung info@drk-norderstedt.de oder 040/5231826.

Langenhorn: Hamburger Krimiautor liest in der Bücherhalle

Der Hamburger Krimiautor Henrik Siebold alias Daniel Bielenstein (Hamburg).

Foto: ella Kulturzentrum

Hamburg-Langenhorn. Kriminalkommissar Kenjiro Takeda kommt von Tokio nach Hamburg, um dort beider Mordkommission zu arbeiten. Ein prominenter Rechtsanwalt wurde ermordet. Gemeinsam mit seiner Kollegin Claudia Harms ermittelt er in einem Dickicht aus Lügen, Männerbünden und politischer Einflussnahme. Henrik Siebold alias Daniel Bielenstein (Hamburg) liest aus seinem neuen Krimi „Inspektor Takeda und das schleichende Gift“.

Lesung, Do. 25.8.,19.00, Bücherhalle Langenhorn, Langenhorner Markt 1-18, Tickets 5 Euro unter ella-kulturhaus@mookwat.de oder 040/53 32 71 50.

Norderstedt: Vortrag über Marc Chagall

Marc Chagalls „Gefallener Engel" in der Ausstellung „Marc Chagall – Lebenslinien" im Bucerius Kunst Forum (2010).

Foto: Bucerius Kunst Forum

Norderstedt. „Das Diktat der Engel“ ist der Titel des Vortrags von Dr. Hans Thomas Carstensen über das Leben und Werk Marc Chagalls, zu dem der Kunstkreis Norderstedt in den Festsaal am Falkenberg einlädt. Die musikalische Begleitung übernimmt Jorij Candelja auf dem Bajan-Akkordeon. Chagall sei kein “harmloser Maler”, der die Greuel seiner Zeit ausblendete. Die Katastrophen seiner Zeit habe er thematisiert – den Krieg und den Völkermord an seinen jüdischen Glaubensgenossen.

Vortrag über Marc Chagall mit Musik, Fr., 26.8., 19.00, Festsaal am Falkenberg, Langenharmer Weg 290, Eintritt frei

Bad Segeberg: Französische Salonmusik in der Remise

Sie spielen französische Salonmusik in der Remise (v. l.): Monika Arnold, Caroline Messmer, Corinna Reynolds.

Foto: Remise

Bad Segeberg. Das Kulturzentrum Remise bietet französische Salonmusik der Jahrhundertwende für Sopran, Querflöte und Klavier. Das Ensemble, bestehend aus Corinna Reynolds (Sopran), Caroline Messmer (Querflöte) und Monika Arnold (Klavier) entführt das Publikum an diesem Abend auf elegante Weise in die Pariser Salons der Jahrhundertwende. Auf dem Programm stehen lebendige, schwungvolle Walzer von E. Satie und F. Poulenc, einfühlsame und farbenreiche Musik von M. Ravel und G. Fauré, virtuose Flötenmusik von F. Borne sowie Lieder und Triowerke der französischen Komponistin Cecile Chaminade.

Salonmusik, Fr, 26.8., 19.30, Remise, Hamburger Straße 25, Tickets 10 Euro unter 04551/95910 oder info@vjka.de, 12 Euro an der Abendkasse.

Bad Bramstedt: Weinfest auf der Osterauinsel

Laden zum Weinfest auf der Osterauinsel (v. l.): Andreas Böttcher, DJ Thorsten Kalweit, Andrea Schroedter.

Foto: BVV

Bad Bramstedt. Der Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt und Umgebung (bvv) lädt zum bvv-Weinfest auf der Osterauinsel ein. Die Aussteller präsentieren ab 18 Uhr ein breites Sortiment an Weinen und anderen Getränken. Es gibt aber auch einen Bierstand und leckere Snacks. Für beste Partymusik sorgt in diesem Jahr DJ Thorsten Kalweit. Der bvv garantiert Klönschnack- und Feierstimmung an einem der schönsten Veranstaltungsorte Bad Bramstedts.

Weinfest Bad Bramstedt, Sa, 27.8., 18.00, Osterauinsel, Eintritt ist frei.

Norderstedt: Benefiz-Jazz-Frühschoppen mit der Old Merry Tale Jazz Band

Addi Münsters Old Merry Tale Jazzband.

Foto: Jahnke

Norderstedt. Der Lions Club Norderstedt-Forst Rantzau hat für seinen 25. Jazz-Frühschoppen die Old Merry Tale Jazzband in den Festsaal am Falkenberg eingeladen. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll mit Eintrittsgeldern, Speisen- und Getränkeverkauf wieder Geld für Hilfsprojekte des Clubs eingesammelt werden.

Jazz-Frühschoppen, So, 28.8., 11.00, Festsaal am Falkenberg, Langenharmer Weg 290, Tickets 17,50 Euro im TicketCorner, Rathausallee 60, unter 040/30987123 oder vorverkauf@meno-gmbh.de

Henstedt-Ulzburg: Bestseller-Autorin liest in der Bücherei

Bestseller-Autorin Romy Fölck liest aus ihrem neuesten Roman „Die Rückkehr der Kraniche“.

Foto: Bücherei Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Zwei Schwestern mit unterschiedlichen Lebensentwürfen treffen aufeinander, als die Mutter im Sterben liegt. Im alten Reetdachhaus in der Elbmarsch müssen sich die Hansen-Frauen ihrer Vergangenheit stellen. Bestseller-Autorin Romy Fölck liest aus ihrem neuesten Roman „Die Rückkehr der Kraniche“. abm

Lesung, Mi, 31.8., 19.30, Gemeindebücherei, Hamburger Straße 22A, Tickets 10 Euro in der Bücherei.

Kaltenkirchen: Der Jahrmarkt ist in der Stadt

Dreht sich beim Jahrmarkt Kaltenkirchen: Das „Grand Lux Panorama Riesenrad“ (35 Meter hoch) der Firma Ronny Cornelius.

Foto: Ronny Cornelius

Kaltenkirchen. Der Jahrmarkt Kaltenkirchen wird am Freitag, 2. September, um 15 Uhr mit den Schwarzpulverschützen des Kaltenkirchener Schützenvereins eröffnet. Danach gibt es täglich bis zum 5. September Jahrmarkt-Trubel an unzähligen Buden und Fahrgeschäften. Nach Einbruch der Dunkelheit wird gegen etwa 22 Uhr ein Großfeuerwerk abgebrannt.

Kaltenkirchener Jahrmarkt, Fr, 2.9.–Mo, 5.9., Festplatz an der Norderstraße

Henstedt-Ulzburg: Nordic Walking für Einsteiger

Nordic Walking für Einsteiger bietet die VHS Henstedt-Ulzburg.

Foto: Tobias Hase / dpa-tmn

Henstedt-Ulzburg.Nordic-Walking ist ein hochwirksames Gesamtkörpertraining. Durch den Einsatz der Stöcke wird der gesamte Oberkörper beansprucht, was sich besonders vorteilhaft auf die Schulter- und Brustmuskulatur auswirkt. Gleichzeitig werden Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich gelöst.

Nordic Walking für Einsteiger, Start Fr, 2.9., 16.00–17.30, VHS Henstedt-Ulzburg, 5 Termine, Kursusgebühr 57 Euro, Anmeldungen online oder 04193/7553000

Norderstedt: Giora Feidman spielt in der Johanneskirche

Der Klezmermusiker Giora Feidman.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Norderstedt. Der Klezmermusiker Giora Feidman weiß um das berührende Wesen der Musik wie kaum ein anderer und drückt seine beeindruckende Einstellung zum Leben darin aus. Zu seinem 75-jährigen Bühnenjubiläum will der Klarinettist seine Friedensbotschaft einmal um die Welt tragen. Seit Januar 2022 ist er weltweit mit dem Prestige-Ensemble und seinem neuen Friendship-Programm auf Tournee. Achtung. Termin verschoben!

Giora Feidman, Sa, 3.9., 20.00, Johanneskirche, Bahnhofstraße 77, Tickets (47,70 Euro) hier

Norderstedt: Stefan Gwildis liest Wolfgang Borchert

Liest in Norderstedt Wolfgang Borchert: Stefan Gwildis

Foto: Marcelo Hernandez

Norderstedt. Im vergangenen Jahr wäre Wolfgang Borchert, der am 20. Mai 1921 in Hamburg zur Welt kam, hundert Jahre alt geworden. Der Kultautor Borchert war ein Moralist und ein Warner, aber er war auch ein leidenschaftlicher, lebenslustiger junger Mann, der den Jazz, die Frauen, romantische Gedichte und die Bühne liebte. Grund genug für Stefan Gwildis, dem bewunderten Dichter ein besonderes Geburtstagsgeschenk zu machen: Mit neuvertonten Gedichten, einer Auswahl seiner Lieblingsgeschichten, Briefen, Szenen aus den Jugenddramen und bislang unveröffentlichten Dokumenten präsentiert er sein ganz persönliches „Best of Borchert“-Programm.

Stefan Gwildis liest, Fr, 16.9., 19.30, Tickets 29/24/19 Euro (zzgl. VVK- und Systemgebühr) im TicketCorner, Rathausallee 60, unter 040/30987123 oder vorverkauf@meno-gmbh.de