Veranstaltungen: Wohin in Norderstedt und der Region? Hier sind 11 Tipps

Kreis Segeberg. Das Wochenende steht vor der Tür. Wie verbringt man es, wenn man in Norderstedt, Bad Segeberg oder anderswo im Kreis Segeberg wohnt? Etwa nach Hamburg? Ist gar nicht notwendig. Auch die Region nördlich der Metropole bietet viel, wie wir wissen. Und was genau geht nun morgen und übermorgen, bei dem schönen Sommerwetter? Wir hätten da ein paar Tipps.

Kaltenkirchen: Drei Tage Party unter freiem Himmel

Bei der Holi-Party beim „Kaki-Open-Air“ wird es farbenfroh werden.

Foto: Fabian Strauch / dpa

Kaltenkirchen. Joey Claussen, Chef der Diskothek Joy aus Henstedt-Ulzburg, und sein Team haben am Wochenende vom 12. bis 14. August eine Menge vor beim „Kaki Open Air“. Warm-Up am Freitag ist bereits ab 17 Uhr, DJs legen, ehe die beiden Rapper Olexesh und Miami Yacine auf die Bühne kommen. Parallel gibt es eine Bühne mit Holi-Festival, Electro-Sound und Schaumparty. Am Sonnabend (ab 16 Uhr Einlass) treten der „Drill Instructor“ Captain Jack und die Latin-Pop-Sängerin Loona („Bailando“, „Vamos a la Playa“) auf. Sonntag ist „Family Day“ mit Holi-Festival für Kinder von 6 bis 16 Jahren (12 bis 17 Uhr).

Kaki Open Air, Fr-So, 12.8-14.8., Tickets (22,50 Euro) online.

Norderstedt: Vielfalt des Bieres beim Craft Beer Day

Volles Kulturwerk beim letzten Craft Beer Day 2019.

Foto: Christopher Herbst

Norderstedt. Nach zwei Jahren Corona-Pause darf wieder die ganze Vielfalt des Gerstensaftes beim Craft Beer Day Norderstedt genossen werden – es ist der 8. Tag des handgemachten Bieres in Norderstedt. Kleine Brauereien präsentieren ihre Kreationen, dazu lecker Essen und nette Menschen.

Craft Beer Day, Sa, 13.8., 12.00-20.00, Kulturwerk Norderstedt, Stormarnstraße, Eintritt 5 Euro.

Norderstedt: Sommerlicher Gartenrundgang bei Maike Heinatz

Die Gartenberaterin Maike Heinatz lädt zum Rundgang in ihren Garten ein.

Foto: Wolfgang Klietz

Norderstedt. Die Sommerblüher sind ein wahres Fest für Hummeln, etwa die Indianernessel, die Phloxstauden, Goldruten oder Sonnenhüte. Die Norderstedterin Maike Heinatz lädt Gartenfans zu einem sommerlichen Spaziergang durch ihr grünes Reich. Hier gibt es viele Tipps und Inspiration.

Gartenrundgang, So, 14.8., Sonntag, 10.00-17.00, Friedrichsgaber Weg 264, Eintritt frei, ohne Voranmeldung. Hunde sind angeleint willkommen.

Wildpark Eekholt: Mit der Schultüte gibt’s freien Eintritt

Mit der Schultüte in den Wildpark Eekholt.

Foto: Wildpark Eekholt

Eekholt. Alle Schulanfänger, die vom 15. August bis 11. September mit ihrer Schultüte kommen, haben freien Eintritt im Wildpark Eekholt! Und sie erhalten eine Überraschung. Gleichzeitig wird die schönste Schultüte gesucht, die mit einem besonderen Preis, einem blitzblanken Kinderfahrrad, prämiert wird.

Wildpark Eekholt, 15.8.-11.9., täglich 9.00-18.00, Eintritt Erwachsene 11,50 Euro, Kinder (4–16) 10 Euro. Einschulungsfeier im Wildpark? Anmeldung unter 04327/992 30.

Norderstedt: Sprechstunde bei der Oberbürgermeisterin

Elke Christina Röder (SPD) ist Norderstedts Oberbürgermeisterin.

Foto: Stadt Norderstedt

Norderstedt. Oberbürgermeisterin Elke Christina Röder hat am Dienstag, 16. August, ein offenes Ohr für die Norderstedter bei der Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger. Diesmal im Stadtteil Friedrichsgabe. Nach Anmeldung kann man seine Wünsche, Fragen und Anliegen bei ihr persönlich loswerden.

Sprechstunde, Di, 16.8., 15.00-18.00, Bücherei Friedrichsgabe, Pestalozzistraße 1, Anmeldung 040/53 59 53 06.

Henstedt-Ulzburg: Feierabendtour des ADFC zum Itzstedter See

Für Klein und Groß erfrischend: Der Itzstedter See.

Foto: Andreas Burgmayer

Henstedt-Ulzburg. Der ADFC Henstedt-Ulzburg lädt zur Feierabendtour an den schönen Itzstedter See. Die Tour ist 25 Kilometer lang und führt im gemütlichen Tempo über den Kisdorfer Wohld nach Itzstedt und über die ehemalige EBO-Bahnstrecke wieder zurück.

Radtour, Mi, 17.8., 18.00, Treffpunkt Europa-Garten, Rathausplatz 1, Infos bei Norbert Krebs unter 0160/556 62 35.

Sülfeld: Blues-Konzert im Privatgarten

Big Daddy Wilson spielt mit seiner Band den Blues in Barbara Schützes Garten.

Foto: Andre Havergo / HA

Sülfeld. Barbara Schütze bietet regelmäßig Konzerte in ihrem Garten an der Kassburg in Sülfeld an. Dieses Mal kommt Big Daddy Wilson mit seiner Band auf die kleine Bühne am Feld. Es ist das vorletzte Konzert dieser Sommersaison. Der Blues-Musiker hat gerade sein neustes Album „Hard Times Blues“ herausgebracht und spielt die Songs jetzt auf Barbara Schützes Ziegenhof.

Big Daddy Wilson, Fr, 19.8., 20.00, Kassburg 20d, Sülfeld, Karten online 22 Euro, auch unter 04537/17 14 oder 0173/839 66 82, Abendkasse 24 Euro.

Borstel: Tag der offenen Tür im Forschungszentrum

Lungen-Diagnostik im Forschungszentrum Borstel.

Foto: Krause_FZB

Borstel. Das Forschungszentrum Borstel mit dem Leibniz Lungenzentrum (FZB) feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen – mit einem Tag der offenen Tür auf den Campus in Borstel. Die Besucherinnen und Besucher können die Labore, das neue Laborgebäude, Forschungsprojekte, und die Pollenmessstation am FZB kennenlernen. Außerdem kann jeder vor Ort testen, wie gesund die eigenen Lungen sind. In einer riesigen begehbaren Lunge kann man auf Entdeckungstour gehen und im VirtualReality Flugsimulator durch die Luft fliegen. Wer will, kann sich auch über wissenschaftliche Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten am FZB informieren. Für die Unterhaltung gibt es Bogenschießen und Schwertkampf, für Kinder eine Hüpfburg und Kinderschminken. Dazu Musik, Kuchen, Gegrilltes,Getränke und Eis.

Tag der offenen Tür Borstel, So, 20.8., 10.00-16.00, Parkallee 1, Sülfeld-Borstel, Eintritt frei.

Norderstedt: Stempeln und Stanzen in der Stadtteilbücherei Garstedt

Christin Büchel (l.) ist mit Leidenschaft dabei, wenn sie Stempeln und Stanzen darf.

Foto: Stadtbücherei Garstedt

Norderstedt. „Handmade in Garstedt“ heißt die Bastel-Reihe mit Christin Büchel in der Stadtteilbücherei Garstedt. Stempel und Stanzen sind nun das Thema, Büchel zeigt, wie man mit einfachen Mitteln kleine Geschenke, Gutscheine, Grußkarten und noch vieles mehr gestalten kann.

Handmade in Garstedt, Do, 18.8., 17.00 Uhr, Eintritt kostenlos, Spende erwünscht, Anmeldung unter stb-garstedt@norderstedt.de oder 040/523 18 08.

Norderstedt: Experten erklären das Smartphone

Wer sich bei der Bedienung des Smartphones unsicher ist, sollte in die Sprechstunde des PC@fe Norderstedt.

Foto: Zacharie Scheurer / dpa-tmn

Norderstedt. Für alle, die mit ihrem Smartphone oder Tablet noch nicht so vertraut sind, bietet das PC@fé in der Bücherei in Garstedt eine individuelle Sprechstunde an. Um einen der begehrten, etwa 30-minütigen Termine zu bekommen, ist eine Anmeldung am Veranstaltungsort erforderlich. Eigene Geräte sollten auf jeden Fall mitgebracht werden.

Smartphone-Sprechstunde, Do, 25.8., 16.00, Stadtteilbücherei Garstedt, Europaallee 36, Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten. Anmeldung 040/5231808.

Henstedt-Ulzburg: Die Nähmaschine beherrschen lernen

Beim Einsatz der Nähmaschine ist Erfahrung gefragt.

Foto: Assata Frauhammer / dpa

Henstedt-Ulzburg. Den Umgang mit der Nähmaschine lernen oder vertiefen – das können Menschen ab 14 Jahren, die bisher keine oder wenig Erfahrungen mit dem Nähen haben, in einem Nähkursus der Volkshochschule Henstedt-Ulzburg. Die eigene Maschine kann man gerne mitbringen.

Näh-Kursus, Mi, 31.8., 19.00–21.00, VHS Henstedt-Ulzburg, Seminarhaus Lindenstraße 93, fünf Termine, Kursgebühr 79 Euro (Kurs-Nr. AS29.00). Anmeldung unter 04193/7553000 oder online.