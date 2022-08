Straßensperrung Norderstedt: So läuft der Umbau des ZOB Glashütte

Norderstedt. Es ist eines der wichtigsten Verkehrsprojekte in der Stadt: Die Umgestaltung und komplette Modernisierung des ZOB Glashütte in Norderstedt kommt Schritt für Schritt voran. Am Montag, 8. August, beginnen nun in zwei Phasen die finalen Asphaltierungsarbeiten in der Tangstedter Landstraße. Diese finden jeweils unter halbseitiger Sperrung statt.

Die Tangstedter Landstraße wird hierfür von der Segeberger Chaussee kommend im Baustellenbereich weiterhin eine Einbahnstraße sein. Die Hans-Salb-Straße bleibt zwischen den Hausnummern 55 und 108 voll gesperrt. Das bedeutet: Anlieger, die ihr Fahrzeug während der anvisierten Bauzeit (8. bis 13. August) benötigen, müssen dieses rechtzeitig an einer anderen Stelle parken.

Norderstedt: Straßensperrung – so läuft der Umbau des ZOB Glashütte

Der Fuß- und Radverkehr wird über mobile Ampelanlagen geführt, die Ersatzhaltestellen für die Busse sind in der Poppenbütteler Straße (Höhe Hans-Salb-Straße). Die Müllabfuhr wird nicht beeinträchtigt sein, allerdings sind lokale Einschränkungen durch die Bauarbeiten möglich.

Auch der ZOB, an dem sieben Linien halten und abfahren, soll in diesem Jahr fertig werden. Die Stadt geht derzeit von November aus, allerdings ist man sogar vor dem Zeitplan – die Tiefbauarbeiten sollen noch im August abgeschlossen sein. Das Vorhaben hat eine mehrjährige Vorplanung hinter sich. Die Stadt investiert rund 1,7 Millionen Euro, unter anderem wird der gesamte Platz barrierefrei, soll eine höhere Aufenthaltsqualität erhalten.

Norderstedt: Einschränkungen rund um den ZOB bis Ende Mai 2023

Die schlechte Nachricht für Pendler und Anwohner: Es wird auch über den November hinaus zu Einschränkungen kommen. Denn anschließend soll die Segeberger Chaussee auf dem angrenzenden Abschnitt erneuert werden. Hier ist allerdings der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr federführend. Diese Maßnahme soll Ende Mai 2023 abgeschlossen sein.

