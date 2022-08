Polizei: 1,7 Promille am Steuer: Rentner fährt in Gegenverkehr

Der 73-Jährige aus dem Kreis Segeberg war schon am Nachmittag völlig betrunken. Wie die Polizei ihn schließlich stoppte.

Eine Polizeistreife aus Bönningstedt stoppte den Rentner schließlich in Quickborn.

Kreis Segeberg. Der 73-Jährige aus dem Kreis Segeberg hatte ganz offenbar tief ins Glas geschaut, ehe er sich ins Auto setzte – und wenig später zumindest zeitweise die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Zugetragen hat sich die Alkoholfahrt bereits am 12. Juli, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mit dem Schritt in die Öffentlichkeit sucht die Polizei nun nach weiteren, möglichen Geschädigten der Chaos-Fahrt des Rentners.

Der Mann war an jenem 12. Juli auf der Bundesstraße 4 zwischen Bönningstedt und Quickborn unterwegs. Ein anderer Fahrer meldete der Polizei gegen 17.20 Uhr einen silberfarbenen Mazda CX-5 (SUV) mit Segeberger Kennzeichen, der in Richtung Quickborn. Der Fahrer sei mehrfach in den Gegenverkehr geraten und habe dabei entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet, sagte der Zeuge aus.

Eine Streife der Polizeistation Bönningstedt machte sich sofort auf den Weg und holte den Mazda schließlich in Quickborn ein. Der 73-Jährige pustete über 1,7 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Segebergers. Die Polizeistation Quickborn sucht nun weitere Zeugen und mögliche Geschädigte und bittet um Kontaktaufnahme unter 04106/630 00.