Regionales Fleisch in Bio-Qualität: In der „Auenland Fleischerei“ in Hartenholm hat jetzt Wilfried Kühl aus Seth das Sagen.

Bio-Landwirt Günther Wilfried Kühl (r.) und Geschäftspartner Norbert Scheppach vom Bio-Hof Grüner Klint in Seth haben jetzt die Auenland-Fleischerei in Hartenholm gegründet.

Seth/Hartenholm. Direktvermarktung und Regionalität liegen im Trend. Viele Verbraucher schätzen das gute Produkt aus der Region – und möglichst in Bio-Qualität. Gerade beim Fleisch. Das Problem: Die Landwirte in der Region brauchen Schlachtereien, in denen die Tiere fachgerecht und am Tierwohl orientiert zerlegt werden können.

In Hartenholm hat jetzt die „Auenland Fleischerei“ ihren Betrieb aufgenommen. Sie ist neben einer weiteren in Todesfelde die einzige im Kreis Segeberg, die noch Lohnschlachterei anbietet. Drei weitere in Rickling, Wakendorf II und Nahe verarbeiten nur noch eigene Tiere.

Regionale Lebensmittel: Bio-Bauer rettet Schlachtbetrieb vor der Schließung

Die Rinderhälften hängen zwölf bis 13 Tage in den Kühlräumen ab und reifen, bevor sie für die Vermarktung zerlegt werden.

Die „Auenland Fleischerei“ war mal die traditionsreiche Fleischerei Poggensee. Fleischermeister Bernd Poggensee freut sich, dass der Betrieb, den sein Vater Hans 1964 in Hartenholm aufgebaut hatte, weitergeführt wird. „Ich hatte den Betrieb bereits zum Jahresende 2021 aufgegeben, 25 Jahre lang hatte ich ihn geleitet“, sagt Bernd Poggensee.

An der Arbeit oder den Kunden lag es nicht. „Ich hatte keine Lust mehr auf die ganze Bürokratie“, sagt der erfahrene Fleischermeister, der zuletzt zwei Angestellte beschäftigte und zu seinen besten Zeiten 1700 Rinder, 1500 Schweine und jeweils 200 Schafe und Pferde im Jahr für große Betriebe und direktvermarktende Landwirte zerlegt und verarbeitet hat.

Bio-Landwirt Kühl züchtet Angus-Rinder in Seth

Doch dann kamen Bio-Landwirt Wilfried Kühl und sein Geschäftspartner Norbert Scheppach vom Bio-Hof Grüner Klint in Seth ins Spiel. 150 Angus-Rinder züchtet Neu-Landwirt Kühl auf seinem 200 Hektar Hof. Das ist bereits sein zweites unternehmerisches Großprojekt in Seth, nachdem er seine Medizintechnikfirma MIE, die er 1981 gegründet hat, mit inzwischen 100 Beschäftigten an seinen Sohn Thomas übergeben hat.

„Ich war auf der Suche nach einer kleinen Fleischerei, in der ich meine Bio-Rinder stressfrei zerlegen und vermarkten kann“, erklärt Kühl. „In Hartenholm bei Bernd Poggensee wurden wir fündig.“ Der suchte händeringend nach einem neuen Pächter, auch aus anderen Branchen. Doch mit Biobauer Kühl als Gesellschafter und Scheppach als Geschäftsführer der „Auenland Fleischerei“ bleibt nun fast alles wie es ehedem war.

Fleisch hängt in der „Auenland Fleischerei“ fast zwei Wochen ab

Auch die Kühlräume können dort jetzt weiter benutzt werden. Darin hängen die Rinderhälften bei kalten drei Grad Celsius immer zwölf bis 13 Tage ab, bevor sie zerlegt werden, erklärt Fleischermeister Andreas Körting, den Kühl und Scheppach als ihren Betriebsleiter eingestellt haben. „So kann das Fleisch in Ruhe reifen und seinen intensiven Geschmack entwickeln.“

So wie es früher einmal bis weit in die 1980er Jahre hierzulande üblich gewesen sei, bevor die Großschlachterei-Konzerne den Fleischmarkt übernommen hätten. Bei denen würde das Fleisch nur etwa fünf Tage abhängen und dann schon zerlegt. Danach soll es in den Verpackungen der Supermärkte oder gekühlten Lastwagen nachreifen.

Tiere werden erst dann geschlachtet, wenn sie komplett vermarktet sind

Verpächter Bernd Poggensee (v. l.), Fleischermeister Andreas Körting und Geselle Ingo Wulff an dem Betäubungsgerät, mit dem Rinder gemäß den geltenden Tierschutzauflagen für die Fleischverarbeitung fachgerecht getötet werden.

Fleischermeister Körting, dem bei der Auenland Fleischerei der Geselle Ingo Wulff bei der Arbeit zur Seite steht, kennt sich aus. Er habe viele Jahre für Großschlachtereien gearbeitet. „Wir sind jetzt eine zertifizierte Bio-Schlachterei mit EU-Zulassung“, erklärt er. Das bedeute, dass die Tiere von Öko-Landwirten und die aus herkömmlicher Landwirtschaft im Verarbeitungsprozess strikt getrennt werden müssten, damit es keine Vermischung gebe, erklärt Körting.

„Wir können hier jetzt die gesamte Produktionskette von der Erzeugung bis zur Vermarktung steuern“, erklärt Auenland-Fleischerei-Geschäftsführer Scheppach. „Der Biohof in Seth ist öko-zertifiziert mit den Angus-Rindern, die nur mit Futter aus biologischem Anbau ernährt werden.“

Hartenholm: In der Fleischerei können 1450 Tiere pro Jahr geschlachtet werden

Allein der Biohof von Landwirt Kühl werde wohl 20 bis 25 Tonnen hochwertiges Biofleisch im Jahr produzieren. Hinzu käme das Fleisch von direkt vermarktenden Landwirten, die das Angebot der „Auenländer“ als Lohnschlachterei annähmen. Poggensee ist überzeugt, dass 90 Prozent seiner vorherigen 250 Kunden wieder zur Fleischerei nach Hartenholm zurückkommen werden.

Zugelassen ist die Auenland-Fleischerei für eine Tierquote von 1450 Tieren im Jahr. Das entspräche etwa 18 Rindern, 20 Schweinen und sieben Schafen, die pro Woche geschlachtet werden dürften. Biolandwirt Kühl möchte hier am liebsten nur Biofleisch erzeugen. „Langfristig wird sich hierzulande das Ökofleisch durchsetzen.“

Es werde in Hartenholm aber keinen eigenen Verkaufsladen geben. Die Verbraucher sollen sein Biofleisch in bestimmten Mengen vorbestellen. Der Preis werde bei zwei Euro das Kilogramm liegen. „Die Tiere werden erst dann geschlachtet, wenn sie vermarktet sind“, betont Fleischermeister Körting.

