Expedition: Arved Fuchs erholt sich zu Hause von seiner Not-OP

Bad Bramstedt. Nach seiner Notoperation ist Arved Fuchs in sein Haus in Bad Bramstedt zurückgekehrt. Dort wird sich der 69-Jährige von seiner Krankheit erholen und prüfen, ob seine Expedition „Ocean Change 2022“ fortgesetzt werden kann. „Die Operation ist gut verlaufen“, sagte Arved Fuchs. „Jetzt muss alles gut verheilen.“

Bad Bramstedt: Arved Fuchs erholt sich nach Not-Op zu Hause

Fuchs hatte während eines Aufenthalts im isländischen Husavik einen Dünndarmriss erlitten und war in einem nahe gelegenen Krankenhaus operiert worden. Von dort flog ihn ein Flugzeug der Deutschen Rettungsflugwacht nach Hamburg. Die Besatzung eines Rettungswagens fuhr ihn weiter zur Uni-Klinik nach Kiel, wo Fuchs bis zum Wochenende mehrere Tage zur Beobachtung blieb.

„Ich muss mich jetzt erholen“, sagte Fuchs, der mehrere Kilo abgenommen hat. Dass sein Expeditionsschiff „Dagmar Aaen“ in einem isländischen Hafen lag und nicht, wie geplant, vor grönländischen Gewässern unterwegs war, hat Fuchs möglicherweise das Leben gerettet. Er konnte schnell medizinisch versorgt werden.

Die meisten Mitglieder seiner Crew haben das Schiff inzwischen verlassen. Wie es mit der Expedition weitergeht, will Fuchs von seiner Genesung abhängig machen. „Dafür müsste ich wieder richtig fit sein“, sagte er. Wenn es nicht noch zu Komplikationen komme, gehe die Genesung zügig voran.

Expedition: Arved Fuchs segelt in diesem Jahr nicht nach Grönland

Fest steht bereits jetzt, dass die „Dagmar Aaen“ in diesem Jahr Grönland nicht mehr ansteuern wird, selbst wenn Fuchs wieder vollständig gesund ist. Das schmale Zeitfenster, in dem die Gewässer eisfrei sind, ist bald wieder vorüber. Ungewöhnlich dichtes Eis an den Küsten hatte auch verhindert, dass die „Dagmar Aaen“ im Nordatlantik unterwegs war, sondern in Husavik lag, als Arved Fuchs erkrankte.

Das Hamburger Abendblatt begleitet Arved Fuchs auf der Expedition „Ocean Change 2022“ und veröffentlicht Exklusivmaterial unter www.abendblatt.de/themen/arved-fuchs.