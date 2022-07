Wildpark Eekholt: Karl May Spiele zu Gast - Wilde Tiere und Wilder Westen

Eekholt. Wilde Tiere und Wilder Westen – passt doch ganz gut zusammen. Das sagen sich auch die Verantwortlichen im Wildpark Eekholt. Deswegen haben sie die Kollegen von den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg in den Park geladen. Und gemeinsam feiert man am Sonntag, 31. Juli, den „Indianertag“ in Eekholt.

Einen Tag lang dreht sich alles um die „Indianer“ – die so von Europäern betitelten indigenen Völker Nordamerikas. Heute sind in den USA die Bezeichnungen Native Americans oder American Indian verbreitet.

Wildpark Eekholt: Karl-May-Spiele Bad Segeberg sind zu Gast

Kinder und Erwachsene können im Wildpark einen Tag lang auf den Spuren der „Indianer“ wandeln. Zwischen den wilden Tieren des Parks werden viele Aktionen angeboten: Kinder können auf Ponys reiten, im Lager mit den Tipis kann man sich Schminken lassen sowie Steckenpferde und Stirnbänder basteln.

Beim Glücksrad gibt es kleine Preise zu gewinnen. Geschicklichkeit ist beim Bogenschießen und Hufeisenwerfen gefragt. Gemeinsam kann man mit anderen „Indianern“ einen Totempfahl schnitzen. Und wie es sich für den Wilden Westen gehört, werden spannenden Abenteuergeschichten erzählt. Um 15.30 Uhr können alle dabei sein, wenn das Eekholter Wolfsrudel sein Futter bekommt.

Karl-May-Spiele: Prominenter Darsteller gibt Autogramme im Wildpark

Und natürlich wird auch Prominenz aus der Kalkbergarena erwartet. Zur Autogrammstunde von 12 bis 13 Uhr kommt einer der Karl-May-Darsteller aus der aktuellen Inszenierung „Der Ölprinz“ in den Wildpark. Wer neugierig ist, kommt pünktlich zur Flugwiese.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Sonderveranstaltung ist im normalen Eintrittspreis des Wildparkes enthalten, auch in den günstigen Jahreskarten. Erwachsene zahlen 11,50 Euro, Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren zahlen 10 Euro. Für Familien kostet der Eintritt 38,50 Euro. Kinder unter 4 Jahren frei.