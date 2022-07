Wetter Norderstedt: Es bleibt frisch – doch Prognose macht Hoffnung

Nach der Hitze hat sich das Wetter in Norderstedt deutlich abgekühlt. Aber der Sommer kommt schon bald zurück.

Das Wetter in Norderstedt „bleibt bescheiden“, so Wetter-Experte Dominik Jung. Doch schon bald lassen sich Cocktails wieder entspannt unter freiem Himmel trinken (Symbolbild).

Norderstedt. „Das Wetter bleibt bescheiden“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net. Nach der Hitze in der vorigen Woche ist es in Norderstedt deutlich kühler geworden, die Temperatur wird sich am Mittwoch und Donnerstag zwischen 20 und 23 Grad einpendeln.

Dazu ein Wechsel aus Sonne und Wolken – nicht gerade ein Wettermix, der zum Ausflug ins Freibad einlädt. „Baden ist jetzt eher etwas für Hartgesottene“, sagt Jung. Immerhin bleibt es weitgehend trocken.

Wetter Norderstedt: Nachts sinken die Temperaturen bis auf 9 Grad

Vorbei sind auch die lauen Sommernächte, an denen man den Tag bis Mitternacht oder länger mit einem Sundowner auf der Terrasse oder im Beach-Club verabschieden konnte. In den frühen Morgenstunden sinkt das Quecksilber auf frische 11 bis 9 Grad.

Doch Jungs Prognose macht Hoffnung: Zum Wochenende kehrt der Sommer zurück. Schon am Freitag geht es einige Grade nach oben, für Sonntag verspricht der Meteorologe wieder Badewetter. Die Luft wird sich bis auf 27 Grad erwärmen.

Wetter Norderstedt: Hitze über Spanien schiebt heiße Luft hierher

Dabei bleibt es trocken, allerdings werden auch immer wieder Wolken die Sonne verdecken. Verantwortlich für die sommerlichen Temperaturen ist nach wie vor die Hitze in Spanien, die, so Jung, immer wieder warme oder heiße Luft hierher schiebt.

Das bedeutet: Die schwankenden Temperaturen setzen sich in der nächsten Zeit fort. Zum Wochenbeginn gehen sie leicht auf 24 Grad zurück, ehe die nächste Hitzewelle anrollt.

Am Mittwoch könnte, so der Meteorologe, die 30-Grad-Marke in Norderstedt und dem gesamten Umland erneut geknackt werden. Außerdem bleibt es trocken.