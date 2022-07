Norderstedt Craft Beer Day: 18 norddeutsche Brauereien sind dabei

Nach zwei Jahren Pause können sich Bier-Fans auf die Veranstaltung in Norderstedt freuen. Was darüber hinaus angeboten wird.

Norderstedt. Auf diese Liste haben Bier-Fans gewartet: Jetzt steht fest, welche Brauereien am Sonnabend, 13. August, von 12 bis 20 Uhr beim achten Craft Beer Day im Kulturwerk am See in Norderstedt dabei sein werden. Insgesamt haben 18 kleine und größere Ausstellerinnen und Aussteller zugesagt – sie alle kommen aus Norddeutschland.

Sie werden verschiedene Mengen anbieten – vom kleinen Probierschluck (100 Milliliter) bis zum Bierchen à 0,3 Liter im Pfandglas, das für 5 Euro zu haben ist. Dazu soll es individuelle Dosen und Flaschen geben, jeweils von den Brauereien mitgebracht. Der Eintritt wird 5 Euro kosten, die Karten gibt es nur vor Ort am Tag des Craft Beer Days. Übrigens wird es auch alkoholfreie Getränke geben.

Craft Beer Day in Norderstedt: Diese Brauereien sind dabei

Damit die Bier nicht auf nüchternem Magen getrunken werden, machen zwei Foodtrucks Halt. Sie servieren Pulled Pork, Pulled Beef, Currywurst, Kringelkartoffen und Falafel sowie Burgervariationen mit Rustic Fries. Dazu gibt es auch einen Chili-Stand.

Bis zu zehn Biere wird Anders Ale aus Lübeck dabei haben. Diese Brauerei gibt es seit Herbst 2018. Blockbräu hat seinen Sitz an den Landungsbrücken, wo man von einer Dachterrasse Blick auf die Schiffsriesen im Hamburger Hafen hat. Auch die Buddelship Brauerei ist aus der Hansestadt, sie produziert seit 2021 überwiegend untergärige Lager-Biere.

Biere aus Wilhelmsburg und der Lüneburger Heide

Die Bunthaus Brauerei war 2016 die erste auf der Elbinsel Wilhelmsburg nach 210 Jahren. Dort wird im Inselpark ausgeschenkt, viele der Biere sind einmalig gebraut. In der Gemeinde Dahlenburg im Landkreis Lüneburg ist das Dachs Brauhandwerk zu Hause. Sie verwenden nur Zutaten aus ökologischem Anbau und setzen auf 100-prozentige Nachhaltigkeit.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kolja Gigla, Geschäftsführer der Mashsee Brauerei aus Hannover, ist nicht zum ersten Mal in Norderstedt.

Foto: Christopher Herbst

Ein Überraschungsgast könnte die Brauerei Fetter Seestern aus Hamburg sein. „So neu, dass es noch keine Infos gibt“, heißt es in der Ankündigung zu dem Mikro-Brauerei-Projekt. Etabliert ist Kehrwieder (Hamburg), die seit 2011 schon mehr als 100 Biere kreiert und über 40 internationale Auszeichnungen erhalten haben.

Craft Beer Day: Hopfenliebe hat im Kulturwerk Heimspiel

Heimvorteil hat natürlich die Hopfenliebe mit ihren nach Stadtteilen benannten Bieren und dem von vielen Veranstaltungen bekannten Norderstedter Pils. „Unseren ersten Sud haben wir bereits 1999 inOmas Einkochtopf gebraut“, das sagt Locksmith-Brewing aus Hamburg über sich, sie nennen sich „Gipsy-Brauer“. Das bedeutet, dass sie die Anlagen anderer Brauereien zur Produktion nutzen.

Die Mashsee Brauerei aus Hannover ist nicht zum ersten Mal in Norderstedt. Ihr Motto: „Unser Anspruch liegt nicht darin, Biere zu brauen, diejedem schmecken. Unser Anspruch liegt darin, Biere zu brauen,die intensiver schmecken.“

Eine Brauerei kommt aus Henstedt-Ulzburg

Direkt aus der Nachbarschaft kommt Stehr Bräu vorbei, eine junge Brauerei aus Henstedt-Ulzburg. Sudden Death Brewing kennen Urlauber aus Timmendorfer Strand, seit diesem Jahr hat man eine Brauerei mit Pub in Lübeck.

Überregional bekannt ist bereits ÜberQuell aus Hamburg, deren Location an den Riverkasematten auf St. Pauli auch bei Touristen beliebt ist. Weitere Brauereien, die aus der Metropole stammen, sind die Superfreunde und das Wildwuchs Brauwerk.

Craft Beer Day Norderstedt: Brauereien aus Schleswig-Holstein haben zugesagt

Aus der kleinen Gemeinde Sörup im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Baltic Brewery zu Gast – sie brauen am liebsten englische und amerikanische Ales mit Hopfen aus Neuseeland, Australien und den USA. Zwei weitere Nordlichter sind die Wacken Brauerei aus dem für sein Metal-Festival legendären Ort und die Neumünsteraner Wittorfer Brauerei.