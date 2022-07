Polizei Norderstedt: Brandstifter zündelt am ZOB auf Herren-WC – Feuer

Norderstedt. Nach einer Brandstiftung auf dem ZOB Norderstedt-Mitte bitten die Ermittler der Kriminalpolizei um Hinweise. Auf dem öffentlichen Herren-WC an der Rathausallee sei am Dienstag gegen 13.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

„Es entstand an der Fliesenwand ein nicht unerheblicher Rußschaden“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. „Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.“

Polizei Norderstedt: Brandstifter zündelt am ZOB

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt eine Brandstiftung als Brandursache nicht aus. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die Angaben zum Brand machen können und verdächtige Personen in der Nähe der Toilettenräume am Tatort bemerkt haben. Hinweise sind an die Ermittler in Norderstedt unter 040/528060 zu richten.