Tierheim Norderstedt: Vorbesitzerin verstorben – Kater sucht neues Zuhause

Norderstedt. Kater Moritz wurde im Tierheim Straßentiger in Norderstedt abgegeben, da seine Halterin verstorben ist. Obwohl die Vorbesitzerin meinte, dass er ein eher ängstlicher Kater sei, ist er im Tierheim aufgeschlossen, zutraulich und lässt sich gern kraulen, sogar, wenn er den Menschen noch gar nicht kennt.

Tierheim Norderstedt: Kater Moritz sucht ruhiges Zuhause

Kater Moritz ist elf Jahre alt und ein entspannter Kater, der ein neues Zuhause braucht.

Foto: Straßentiger Nord

Bei neuen Geräuschen ist der elf Jahre alte Kater zurzeit noch etwas unsicher, aber das legt sich bestimmt bald. Beim Einzug ins Tierheim Straßentiger wurde beim Tierarzt-Check festgestellt, dass einige Zähne nicht mehr gut sind, die gezogen werden mussten.

Norderstedt: Moritz wurden ein paar Zähne entfernt

Den Zahnverlust scheint ihm nichts auszumachen, da er weiterhin gern an Leckerlis knabbert. Ansonsten war die Arztuntersuchung ohne weiteren Befund.

Obwohl Moritz ein paar Zähne fehlen, scheint es ihm nicht auszumachen.

Foto: Straßentiger Nord

Moritz braucht ein eher ruhigeres Zuhause, ob größere Kinder oder andere Katzen dabei sein sollten, kann das Tierheim noch nicht sagen. Moritz würde sich bestimmt in einem Zuhause wohlfühlen, in dem die Menschen viel zu Hause sind und er idealerweise auch etwas Freigang in verkehrsruhiger Lage haben könnte.

Vermittlung: Straßentiger Nord e.V., Tel: 040/333 888 83 www.strassentiger-nord.de