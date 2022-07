Landtag SH: Spitzenposten für Plambeck und Rathje-Hoffmann

CDU-Kreischef Ole-Christopher Plambeck ist Fraktionsvize in Kiel. Nachrückerin Katja Rathje-Hoffmann leitet sogar einen Ausschuss.

Der Finanz- und Steuerexperte Ole-Christopher Plambeck (CDU) aus Henstedt-Ulzburg geht in seine zweite Legislaturperiode im Landtag von Schleswig-Holstein.

Kiel. Erst nachträglich ist Katja Rathje-Hoffmann in der letzten Woche über die Landesliste für die CDU in den schleswig-holsteinischen Landtag nachgerückt, da nach der Ernennung der Staatssekretäre mehrere Mandate vakant wurden. Doch bei der Verteilung der wichtigsten Posten ist die 59 Jahre alte Naherin vorne dabei gewesen.

Die Landesvorsitzende der Frauen-Union wird neue Vorsitzende des Sozialausschusses und zudem in ihrer Fraktion Sprecherin sein für die Themen Kita, Frauen und Gleichstellung.

Schleswig-Holstein: Spitzenposten für Plambeck und Rathje-Hoffmann

Die Sozialpolitikerin Katja Rathje-Hoffmann aus Nahe war zwar keine Direktkandidatin der Union, rückte aber über die Landesliste nach.

Foto: Claudia Kunkel / CDU

Ole-Christopher Plambeck aus Henstedt-Ulzburg steigt in der Hierarchie auf und ist nun einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU. Er bleibt zudem finanz- und haushaltspolitischer Sprecher, ist also unter anderem für wichtige Themen wie Steuern oder kommunale Finanzen zuständig. Auch den Arbeitskreis für Finanzen in seiner Fraktion leitet der 36 Jahre alte Segeberger Kreisvorsitzende.

Neu für die Union im Landtag ist Sönke Siebke aus Schmalensee. Der Dorf-Bürgermeister ist von Beruf Landwirt, er wird in Kiel Mitglied des Ausschusses für Agrar- und Umwelt sowie des Petitionsausschusses sein. Für die Fraktion ist der 57-Jährige zusätzlich Sprecher für den Bereich „Ländlicher Raum“.

Patrick Pender aus Norderstedt, der seinen Wahlkreis am 8. Mai direkt gewonnen hatte, rückt wie von ihm erhofft als Mitglied in den Ausschuss für die Zusammenarbeit von Schleswig-Holstein und Hamburg, wo wichtige Themen der Metropolregion beraten werden. Der 25-Jährige ist dazu ebenfalls Mitglied im Finanzausschuss.

Bei den Grünen rückt Ulrike Täck nach

Auch bei den Grünen profitiert eine Segebergerin von den Personalrochaden infolge der Ressortverteilung in der schwarz-grünen Koalition. Ulrike Täck aus Boostedt ist demnach erstmals im Landtag vertreten. Die 54 Jahre alte Hochschulprofessorin wird in ihrer Fraktion die Bereiche Energiewende, Landesplanung und Verbraucherschutz bearbeiten.