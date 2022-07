Arved Fuchs unterstützt bei Ocean Change 2022 Walforscher im Norden Islands

Bad Bramstedt. Arved Fuchs hat mit seinem Expeditionsschiff „Dagmar Aaen“ den Norden Islands erreicht. Schiff und Mannschaft befinden sich in dem kleinen Hafen von Siglufjördur, der nördlichsten Stadt des Inselstaats.

An Bord gegangen ist Wissenschaftler Dr. Paul J. Wensveen von der Universität von Reykjavík, der die „Dagmar Aaen“ in den kommenden Tagen als Plattform für seine Forschungen über Wale nutzen will. Wensveen interessiert sich besonders für den etwa sieben Tonnen schweren Nördlichen Entenwal oder auch Dögling, der im Nordatlantik zu Hause ist.

Ocean Change: Arved Fuchs steuert mit „Dagmar Aaen“ Grimsey an

Die Männer und Frauen an Bord der „Dagmar Aaen“ werden auch Grimsey ansteuern. Die etwa fünf Quadratkilometer große Insel liegt 40 Kilometer nördlich der Nordküste Islands direkt auf dem Polarkreis. Auf Grimsey befindet sich das nördlichste bewohnte Gebiet Islands. Der Wissenschaftler wird dort seine Forschungen über die Wale fortsetzen. Die Temperaturen auf der Insel liegen derzeit bei sieben Grad, das Wetter ist regnerisch.

Ende der Woche wird der Bramstedter Arved Fuchs mit der „Dagmar Aaen“ im nordisländischen Husavik eintreffen. Dort findet der Personalwechsel für die bevorstehende Fahrt nach Grönland statt.

An Bord gehen wird auch Professor Eberhard Sauter vom Alfred-Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Er ist Spezialist für Meerestechnik und wird mit zwei weiteren Wissenschaftlern ebenfalls das Schiff als Forschungsplattform nutzen.

Arved Fuchs: Webcam zeigt Ankunft in Husavik

Sauter und andere Crewmitglieder werden auf dem Flug nach Island weitere Ausrüstungsgegenstände für die Grönland-Expedition mitnehmen. Welches Wetter die „Dagmar Aaen“ in Husavik erwartet, ist auch einer Webcam zu sehen, die am Hafen steht. Sie wird auch zeigen, wie die „Dagmar Aaen“ in den Hafen einläuft.

Das Hamburg Abendblatt berichtet regelmäßig über die neue Expedition von Arved Fuchs. Wir veröffentlichen online die Einträge im Logbuch und Exklusivmaterial unter www.abendblatt.de/arvedfuchs. Außerdem berichtet die Hamburger Journalistin Bärbel Fening in ihren Podcasts von der Expedition.

Die Position der „Dagmar Aaen“ und der Verlauf der Reise inklusive der aktuellen Wetterdaten sind jederzeit über eine Seite des Kieler Forschungsinstituts Geomar abrufbar, mit dem Fuchs eng zusammenarbeitet.