Veranstaltungen: Norderstedt – 17 Tipps fürs Wochenende

Veranstaltungen Wohin in Norderstedt und Region? 17 Tipps fürs Wochenende

Norderstedt. Das Wochenende steht vor der Tür. Wie verbringt man es, wenn man in Norderstedt, Bad Segeberg oder anderswo im Kreis Segeberg wohnt? Etwa in Hamburg? Ist gar nicht notwendig. Auch die Region nördlich der Metropole bietet viel, wie wir wissen. Und was genau geht nun morgen und übermorgen, bei dem schönen Sommerwetter? Wir hätten da ein paar Tipps.

Veranstaltungstipp: Klima-Tag im Wildpark Eekholt

Strom aus Muskelkraft erzeugen beim Klima-Tag im Wildpark Eekholt.

Foto: Wildpark Eeekholt

Großenaspe: Beim Aktionstag Klima im Wildpark Eekholt gibt es Mitmachaktionen rund um das aktuelle Thema. Gezeigt wird, wie man Insektenhotels baut, Auf einem Energiefahrrad kann man Strom für eine Glühbirne oder ein Radio erzeugen. Und es gibt Solarkocher und eine Teststrecke für E-Bikes. Dazu jede Menge Infos zum Thema.

Aktionstag Klima, So, 3.7., 11 Uhr, Wildpark Eekholt, Großenaspe, Eintritt 11,50/10 Euro

Veranstaltung in Bad Segeberg: Die Dinosaurier sind los!

Der Raubsaurier Tyrannosaurus rex macht Möbel Kraft unsicher!

Foto: Christophe Gateau / dpa

Bad Segeberg: Eine Dinosaurier-Erlebniswelt steht noch bis zum 13. August bei Möbel Kraft. Kinder können in das Erdmittelalter der Trias, Jura- und Kreidezeit eintauchen und Urzeitgiganten hautnah erleben. Dinosauriermodelle des Tyrannosaurus Rex, eine Ausgrabungsstätte mit Fossilien, Dino-Hüpfburgen und ein Selfie-Fotopoint mit Jeep werden geboten.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dino-Erlebniswelt, 2.7. bis 13.8., jeweils 10 bis 18 Uhr, Parkplatz Möbel Kraft, Eintritt frei.

ADFC Henstedt-Ulzburg: Drei-Seen-Tour auf dem Rad

Der ADFC Henstedt-Ulzburg lädt zu eine Drei-Seen-Radtour am Sonntag ein.

Foto: Andreas Franke / picture alliance

Henstedt-Ulzburg: Der ADFC bietet am Sonntag eine anspruchsvolle Tagestour über 120 Kilometer zum Stocksee, Schmalensee und Bornhöveder See. Über Hartenholm und den Segeberger Staatsforst geht es nach Daldorf und Tensfeld, später über das Naturschutzgebiet Stocksee zurück. Gebadet werden kann am Schmalensee.

Radtour, So, 3.7., Infos und Anmeldung bei Tourenleiter Rainer Jäger unter rainer_jaeger@msn.com

Falkenbergkirche Norderstedt: Musikalische Pause in zur Marktzeit

Pianistin Nao Ueda spielt in der Falkenbergkirche, sie begleitet Bariton Tim Winkelhöfer.

Foto: Rina Sawabe

Norderstedt: Rina Sawabe, Kirchenmusikerin der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harksheide lädt wieder zur Musik zur Marktzeit, Dieses Mal hat sie den Bariton Tim Winkelhöfer und die Pianistin Nao Ueda dazu eingeladen. In der Falkenbergkirche spielen die beiden Werke von Schubert, Schumann, Meyerbeer und Wagner.

Musik zur Marktzeit, Sa, 2.7., 11 Uhr, Falkenbergkirche Nordetstedt, Am Kirchenplatz 1, Eintritt frei.

Volkshochschule Norderstedt: Dreh’ deinen Animationsfilm!

Mit Stop-Motion-Technik kann man bei der Volkshochschule Norderstedt seinen eigenen Animationsfilm drehen.

Foto: Tide

Norderstedt: Die VHS Norderstedt bietet Ferienkurse und startet mit einem über Animationsfilme: Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren lernen, wie sie mit der „Stop-Motion-Technik“ Filme produzieren. Die Filmszenen werden draußen und drinnen aufgenommen, auch ein Ausflug ins Miniaturwunderland ist dabei.

Animationsfilm drehen, So, 3.7. (bis Mi, 6.7.), jeweils 10.00-16.30, VHS Norderstedt, Anmeldung über www.vhs-norderstedt.de oder info@vhs-norderstedt.de

Stadtbücherei Norderstedt: Jede Menge Ferienbücher für Leseratten

Die Stadtbücherei Norderstedt hält brandaktuelle Ferienbücher für Kinder und Jugendliche bereit.

Foto: Roland Weihrauch / dpa

Norderstedt: Bis zum 31. August stehen in den vier Büchereien in Norderstedt brandaktuelle und heiß begehrte Ferienbücher für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren bereit. Wer zu den Büchern nach dem Lesen Fragen beantwortet, kann einen von 20 Buchgutscheinen im Wert von 20 Euro gewinnen. Mehr Lesen bedeutet größere Chancen.

Ferienbücher, bis 31. August, in allen Stadtbüchereien Norderstedts.

Blueswerk im Kulturwerk: Ausgezeichneter Blues aus den Niederlanden

Harlem Lake aus den Niederlanden spielen im Kulturwerk.

Foto: Julia Bo Heijnen

Norderstedt: Dave Warmerdam aus den Niederlanden gibt mit seiner Band Harlem Lake das letzte Konzert der Blueswerk-Saison. Warmerdam am Klavier, Sängerin Janne Timmer, Gitarrist Sonny Ray van den Berg und Schlagzeuger Benjamin Torbijn zeigen, warum sie den Pokal bei der European Blues Challenge in Malmö holten.

Harlem Lake, Sa, 2.7., 20.00, Kulturwerk, Eintritt 25 Euro an der Abendkasse

Stadtpark Norderstedt: Kindertheater Open-Air mit Schweinchen und Huhn

Kindertheater mit Scheinchen Albin und Huhn Lea.

Foto: Stadt Norderstedt

Norderstedt: Das Norderstedter Kindertheater spielt auf einer Freiluftbühne am Bustan im Stadtpark ein Stück über Schweinchen Albin und Huhn Lila. Es dreht sich um Außenseitertum und den wunderbaren Wert von Freundschaft. Das Publikum kann auf Partybänken oder mitgebrachten Decken dabei sein.

Kindertheater, So, 2.7., 16.00, Stadtpark Norderstedt, Eintritt 3 Euro an der Tageskasse.

Music Star Norderstedt: Railroad spielt den Railroad Boogie

Die Band Railroad spielt im Norderstedter Music Star.

Foto: Thomas Forst

Norderstedt: Inspiriert von der gitarrenlastigen, experimentierfreudigen und ungezwungen Musik der 70er Jahre, hat Railroad seinen ganz eigenen Sound kreiert – den „Railroad Boogie“. Die Band besticht durch ihre Live Präsenz, Spielfreude und gute Laune. Ein wilder Rock’n’Roll Ritt! abm

Konzert Railroad, Fr und Sa, 1.und 2.7., Music Star, Marktplatz 11, Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Veranstaltung auf der Schlosswiese Bad Bramstedt

Bad Temper Joe spielt auf der Schlosswiese in Bad Bramstedt.

Foto: Bad Temper Joe

Bad Bramstedt: Bad Temper Joe – der mürrische Bluesbarde. Der deutsche Singer/Songwriter aus Osnabrück spielt zeitgenössische Bluesstücke in Reinkultur. In sparsamer Instrumentierung, mit kraftvollem, eindringlichen Sound. Der schwere, schmerzende Groove steht im Zeichen der klassische Mississippi-Blues-Tradition.

Konzert Bad Temper Joe, Sa, 2.7., 19 Uhr, Schlosswiese Bad Bramstedt, Bleeck 16 Eintritt frei.

Meyers Mühle Norderstedt: Flohmarkt zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge

Flohmarkt für den guten Zweck und die Ukraine-Hilfe bei Meyers Mühle.

Foto: Meyers Mühle

Norderstedt: Einen Flohmarkt für den guten Zweck veranstaltet Harald Meyer, ehemaliger Inhaber von Meyers Mühle, vor dem Gartenmarkt an der Ohechaussee. Meyer stellt Restbestände aus dem Lager zur Verfügung und spendet die kompletten Einnahmen für die Ukraine-Hilfe. Wer will, kann das an seinem Stand auch tun (10-12 Euro/Meter).

Charity-Flohmarkt, So, 3.7., 9. bis 17 Uhr, Stand-Buchung unter buchung@flohmarktnord.de oder 040/52 20 88 05.

Freibad in Ellerau: Folk und Soul mit Robert Carl Blank

Musiker Robert Carl Blank spielt im Freibad Ellerau.

Foto: Robert Carl Blank

Ellerau: Das Ellerauer Freibad feiert 50. Geburtstag. Und der Hamburger Singer/Songwriter Robert Carl Blank bringt ein Ständchen. Mal sanft mit einem Schuss Melancholie, mal treibend stürmisch bewegt er sich in den Gewässern des Folk, Soul und Blues. Auftritte im Vorprogramm von Elton John, Whitney Houston und Eros Ramazotti ließen ihn musikalisch reifen.

Robert Carl Blank, Sa, 2.7., 18 Uhr, Freibad Ellerau, Eintritt frei.

Thomaskirche Norderstedt: Träumerisches Sommerkonzert mit den Joyfull Singers

Joyfull Singers Norderstedt: Christina Battiston, Maren Fuehr, Angela Dröse und am Klavier Andrea Paffrath.

Foto: Joyfull Singers Norderstedt

Norderstedt: Das Sängerin-Trio Christina Battiston, Maren Fuehr und Angela Domröse gibt mit Andrea Paffrath am Klavier der Glashütter Thomaskirche zum ihrem 50. Geburtstag das Sommerkonzert „Träum weiter“ und will mit alten und neuen Liedern Lebenswünsche und Tagträume, Hoffnungen und Illusionen thematisieren.

Sommerkonzert, So, 3.07., 17 Uhr, Thomaskirche, Glashütter Kirchenweg 20. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Music Star Norderstedt: Southern-Rock und R’n’B mit Robert Jon and the Wreck

Robert Jon and the Wreck spielen Southern-Rock im Music Star.

Foto: Music Star

Norderstedt: Der Music Star Norderstedt präsentiert gleich zwei Konzerte von Robert Jon and the Wreck. Sie pflegen den zeitgemäßen Southern-Rock, haben allerdings deutlich mehr auf der Pfanne. Neben Ohrwurm-Songs wie „Oh Miss Carolina“ spielen sie auch R’n’B-Stücke wie „Work It Out“, mit viel Background-Gesang und Saxofon-Trompeten-Sektion.

Konzert, Mo und Di, 4. und 5.7., 20 Uhr, Music Star, Marktplatz 11, Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Bustan im Stadtpark Norderstedt: Biblische Pflanzen mit allen Sinnen erfassen

Der Norderstedter Bustan, der biblische Wein- und Obstgarten im Stadtpark.

Foto: Heike Linde-Lembke

Norderstedt: Im biblischen Wein- und Obstgarten, dem Bustan im Stadtpark Norderstedt, stehen im Juli an vier Abenden die biblische Pflanzen, Kräuter und Bäume im Mittelpunkt. Referentin Imke Turau verspricht einen Ausflug mit Geschichten, Mytologie, räuchern, fühlen, schmecken und praktischer Anleitung.

Bustan im Stadtpark, Mi, 6.7.,13.7., 20.7., 27.7., jeweils 19 bis 20.30 Uhr, Stadtpark Norderstedt, Eintritt 7 Euro, Anmeldung: imketurau@web.de

Kulturtreff Norderstedt: Emanuel Jahreis, die Ein-Mann-Band

Der Kulturtreff Norderstedt die Ein-Mann-Band Emanuel Jahreis eingeladen.

Foto: Anja Knirim

Norderstedt: Der Kulturtreff Norderstedt hat zum Saisonabschluss Emanuel Jahreis eingeladen. Der ist eine feste Größe in die deutschen Pianoszene und kommt mit OneManBand-Equipment nach Norderstedt. Virtuoses Pianospiel, Bassdrum, Snarebox, HiHatt und er singt dazu, was das Zeug hält.

Kulturtreff Norderstedt, So, 10.7., 17 Uhr, Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Altes Buckhörner Moor 16, Eintritt 18 Euro, Anmeldung bis 7.6. unter 040/60 92 51 03

Veranstaltungstipp in der Alten Schmiede Bornhöved

Sommerkino in der Alten Schmiede in Bornhöved.

Foto: Alte Schmiede Bornhöved

Bornhöved: Die Alte Schmiede in Bornhöved lädt zum Sommer-Kino ein. Keena Braun vom Förderverein des Kulturtreffs hat das Programm zusammengestellt. Los geht es am Freitag, 1. Juli, mit dem deutschen Spielfilm „Der Junge muss an die frische Luft“. Die Autobiografie von Hape Kerkeling zeigt Kindheit und Jugendzeit in der Ruhrgebietsstadt Recklinghausen.

Am 15. Juli kommt Kerkeling mit „Ich bin dann mal weg“ aus dem Jahr 2015 zurück in die Schmiede. Die Filmkomödie basiert auf seinem Bestseller über die Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg. Weiter geht es am 29. Juli mit dem Film „Ziemlich beste Freunde“. Die tragikomische Inszenierung zeigt, wie ein wohlhabender Gelähmter durch die unkonventionelle Art seines Pflegehelfers neuen Lebensmut gewinnt.

Sommerkino, freitags im Juli, jeweils 19.30, Alte Schmiede Bornhöved, Kuhberg 13, Eintritt frei.