Stadtradeln-Rekord! Norderstedt fährt fast 170.000 Kilometer auf dem Rad

Auto stehen lassen und rauf auf den Sattel: Wie viel CO2 in drei Wochen Stadtradeln in Norderstedt eingespart wurden.

In Norderstedt nahmen 832 Bürgerinnen und Bürger am Stadtradeln teil.

Norderstedt. Die jährliche Aktion Stadtradeln endet für die Stadt Norderstedt und die Norderstedter Radlerinnen und Radler mit einem Rekordergebnis: 169.329 Kilometer wurden vom 5. bis 26. Juni im Sattel zurückgelegt. Hätte man dafür statt dem Rad ein Auto genommen, wären 26 Tonnen CO angefallen.

832 Teilnehmende der Aktion in Norderstedt traten mächtig in die Pedale. Zum sechsten Mal hatte die Stadt Norderstedt die Menschen aufgerufen, sich an dem bundesweiten Wettbewerb zu beteiligen. Mit 832 Teilnehmenden haben mehr Menschen als im Jahr 2021, aber etwas weniger als 2020 in und für Norderstedt in die Pedale getreten. 2020 wurden als bislang bestes Ergebnis 167.221 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Stadtradeln Norderstedt: Auch das Rathaus radelte mit

Auch die Verwaltung der Stadt Norderstedt hatte sich aktiv beteiligt. 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meldeten sich an und legten 7162 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Die meisten Kilometer wurden vom Lise-Meitner-Gymnasium zurückgelegt (21.294 Kilometer), gefolgt vom Gymnasium Harksheyde (16.594 Kilometer) und dem „Team tesa“ (16.456 Kilometer).

Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder: „Gemeinsam wurde ein Zeichen für mehr Klimaschutz und einen respektvollen Umgang miteinander im täglichen Straßenverkehr gesetzt.“ Die aktivsten Radfahrenden werden nach den Sommerferien mit Preisen für ihr Engagement belohnt. Die Meldeplattform „RADar!“ (radar-online.net) steht zur Verfügung, um die Stadtverwaltung auf gefährliche oder störende Stellen an Radwegen aufmerksam zu machen.