Eiserne Hochzeit: Als Ali Baba eroberte Horst vor 65 Jahren Renates Herz

Norderstedt. Das Kennenlernen war ein Drama. Als Renate ihren Horst als Ali Baba in dem Märchen „Tausendundeine Nacht“ auf der Bühne sah, als sie hörte, wie er flüsterte „Nicht böse sein“, da war es um die taffe Renate geschehen. „Er sagte das so liebevoll, dass ich sofort wusste, der oder keiner“, sagt Renate Lüdecke und guckt ihren Horst verliebt an. Am Mittwoch feiern Renate und Horst Lüdecke ihre eiserne Hochzeit. Das sind 65 Jahre Ehe am Stück.

Renate und Horst Lüdecke haben alle Eheklippen mit Bravour genommen. Offen, ehrlich, Kurs immer geradeaus. Sie ist am 1. März 85 Jahre alt geworden und feierte im April ihren 55. Jahrestag als Amateurschauspielerin. Er wird am heutigen Mittwoch 89 Jahre alt, hat also doppelten Grund zum Feiern.

Hochzeit und Geburtstag an einem Tag

„Wir haben 1957 an seinem Geburtstag geheiratet, damit er den Hochzeitstag nie vergisst“, sagt Renate Lüdecke und lächelt. Nach der Hochzeit wohnten sie bei ihrer Mutter, und als sich 1964 Sohn Frank anmeldete, bezogen sie in Garstedt eine Eigentumswohnung.

„Dafür haben wir eisern gespart“, erinnert sich das eiserne Paar. Er erhielt als Beamtenanwärter im Strafvollzug 450 Mark im Monat, sie verdiente 180 Mark als Verkäuferin: „Ich war immer berufstätig, nur nicht, als die Kinder klein waren“, sagt Renate Lüdecke. Zuletzt war sie 20 Jahre Verkäuferin in einem Farbengeschäft, auch, um den Kindern die Ausbildung zu ermöglichen. Auf Sohn Frank folgte 1970 Tochter Jeanette. Heute haben sie noch die Enkelinnen Nele (27) und Julia (24).

Renate und Horst Lüdecke gaben sich am 29. Juni 1957 das Jawort.

Nach der Hochzeit engagierte sich das Paar in der Garstedter Volksspielbühne

Beide ließen einander viel Freiraum für eigene Interessen. Vor allem aber hielt sie die Leidenschaft fürs Theater zusammen. 1960 traten sie in die Garstedter Volksspielbühne (heute Norderstedter Amateur-Theater) ein, die Alfred Stern 1947 gegründet hatte. In „För de Katt“ standen sie erstmals gemeinsam auf der Bühne. 1992 gründeten sie mit Norbert Tank das Tanks Theater. Horst Lüdecke kümmert sich um Bühnenbild und Kulissen, während seine Renate auf der Bühne die flotte Deern, die eifersüchtige Schwiegermutter oder die raffgierige Wirtin gibt.

„Wir waren immer zufrieden miteinander“, sagen Renate und Horst Lüdecke. Und blicken sie sich wieder verliebt in die Augen.