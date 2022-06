Nach Feuer in Mehrfamilienhaus in Kaltenkirchen sucht Kriminalpolizei Zeugen, die den Täter im Treppenhaus gesehen haben.

Kaltenkirchen. Ein Brandstifter hat in Kaltenkirchen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Gefahr gebracht. Der Täter hatte offenbar im Keller des Gebäudes an der Straße Am Kretelmoor einen Kinderwagen in Brand gesetzt. Der dichte Qualm zog durch das gesamte Gebäude.

Für Polizei und Feuerwehr wurde am Sonntag gegen 23.27 Uhr der Alarm ausgelöst. Eine Anwohnerin berichtete über den Notruf 112 von einer erheblichen Rauchentwicklung aus einem Kellerfenster. Die Freiwillige Feuerwehr lokalisierte den Brandherd schließlich im Keller.

Feuerwehr Kaltenkirchen: Brandstifter zündet Kinderwagen an

„Durch das umsichtige Verhalten der Anruferin und das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Gefahr für Leib und Leben der Hausbewohner abgewendet werden“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. Zur Schadenshöhe könne die Polizei jedoch noch keine Angaben machen.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Brand machen können und möglicherweise Verdächtige im Treppenhaus bemerkt haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 04551/8840 abgegeben werden.