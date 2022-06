Corona Kreis Segeberg: Schnupfen? Covid-19? Was tun, wenn der Hals kratzt?

Kreis Segeberg. Die Corona-Sommerwelle rollt – und viele stecken sich an mit Covid-19. Doch was ist derzeit im Kreis Segeberg eigentlich zu tun, wenn einem der Hals kratzt, die Nase läuft und der Schnelltest ist negativ? Und was ist, wenn der professionelle Corona-Schnelltest oder PCR-Test positiv ausfällt? Was gilt derzeit für Verdachtsfälle und Infizierte? Viele Menschen scheinen das vergessen zu haben und melden sich im Positiv-Fall Hilfe suchend bei den Behörden.

Corona Kreis Segeberg: Ich habe (leichte) Symptome einer Erkältung und einen negativen Selbsttest. Wie soll ich mich verhalten?

Bei leichten Symptomen kann ein Test auf das SARS-CoV-2-Virus ein wichtiger Beitrag zur Begrenzung der Virus-Verbreitung sein. Ohne Test lassen sich eine Corona-Infektion und eine normale Erkältung nicht sicher voneinander unterscheiden. Ein negatives Testergebnis schließt eine Infektion mit dem Coronavirus zu keinem Zeitpunkt aus.

Wenn zum Beispiel in der frühen Phase einer Infektion eine niedrige Viruslast vorliegt, kann das Testergebnis negativ sein, obwohl jemand infiziert ist. Deshalb ist es ratsam, sich auch bei leichten Erkältungssymptomen in eine freiwillige Quarantäne zu begeben und Kontakte zu anderen Menschen so gut es geht zu vermeiden. Ein korrekt durchgeführter Selbst- oder Antigen-Schnelltest ist ratsam. Bei Symptomen ist der Weg zur Ärztin oder zum Arzt (nach telefonischer Anmeldung) im Zweifel die richtige Entscheidung.

Das Ergebnis meines Selbsttests ist positiv oder ich wurde beispielsweise in einer Teststation positiv auf Corona getestet: Was habe ich zu tun?

Sie begeben sich umgehend und auf direktem Weg in häusliche Isolation. Dies gilt auch für geimpfte (auch mit Auffrischimpfung) und genesene Personen. Ein direkter Weg bedeutet die Nutzung eines eigenen Fahrzeugs, nicht aber die Nutzung des ÖPNV. Sie sind verpflichtet, das Testergebnis unverzüglich durch einen PCR-Test in einem Testzentrum, einer Teststation oder bei einer Ärztin oder einem Arzt bestätigen zu lassen.

Der PCR-Test ist positiv: Wie lange dauert meine Isolation und kann ich diese vorzeitig beenden?

Nachweislich infizierte Personen müssen sich unabhängig vom Auftreten von Symptomen für fünf Tage in häusliche Isolation begeben. Die Isolationsdauer wird gezählt ab dem Tag der Abnahme des ersten positiven Tests. Der Tag, an dem der Abstrich vorgenommen wurde (egal mit welcher Test-Art), ist also der erste Tag. Die Absonderung endet automatisch nach fünf Tagen. Sie dürfen die Wohnung also ab Tag sechs wieder verlassen. Ein abschließender Test ist nicht notwendig, wird jedoch empfohlen. Eine Möglichkeit zur Verkürzung der Absonderung („Freitestung“) besteht nicht.

Kreis Segeberg: Wie verhalte ich mich richtig in der Isolation?

Verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur in medizinischen oder sonstigen Notfällen oder zum Testen. Wenn Sie einen Garten oder einen Balkon haben, können Sie sich dort alleine aufhalten. Vermeiden Sie direkten Kontakt zu den weiteren Personen in Ihrem Haushalt. Bleiben Sie, wenn möglich, in einem eigenen Zimmer – auch zum Essen. Tragen Sie eine Maske, wenn Sie Kontakt zu anderen Personen in Ihrem Haushalt haben. Lüften Sie regelmäßig alle Zimmer.

Sie und Ihre Haushaltsmitglieder dürfen keinen Besuch empfangen. Hygieneartikel sollten nicht mit anderen Haushaltsmitgliedern geteilt werden. Geschirr und Wäsche sollten ebenfalls nicht mit Haushaltsmitgliedern oder Dritten geteilt werden, ohne diese zuvor gewaschen zu haben. Oberflächen, mit denen Personen häufig in Berührung kommen, sollten regelmäßig mit Haushaltsreiniger oder Flächendesinfektionsmittel gereinigt werden.

Auf regelmäßiges Händewaschen achten, insbesondere vor und nach der Zubereitung von Speisen, vorm Essen und nach dem Toilettengang. Wenn Sie Symptome bekommen oder sich diese verschlimmern, nehmen Sie telefonisch Kontakt zu Ihrem Hausarzt oder dem hausärztlichen Notdienst (116 117) auf.

Muss ich mich als Covid-19-Infizierte*r beim Infektionsschutz des Kreises Segeberg melden?

Nein, eine Meldeverpflichtung besteht nicht. Generell gilt, dass Covid-19-Infizierte eigenverantwortlich verpflichtet sind, sich in Absonderung zu begeben – unabhängig davon, ob sie vom Infektionsschutz kontaktiert werden. Der Infektionsschutz erhält Meldungen zu infizierten Personen über die etablierten Meldewege nach Infektionsschutzgesetz durch Ärzte, Labore und Einrichtungsleitungen.

Muss ich mich bei einer Ärztin oder einem Arzt melden, wenn ich Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall hatte?

Nein. Ärztinnen und Ärzte sind Ansprechpersonen, wenn Krankheitssymptome auftreten und dazu Fragen oder Hilfebedarf besteht.

Was ist bei einem positiven Corona-Test im Urlaub in Schleswig-Holstein zu beachten?

Wenn Sie im Urlaub in Schleswig-Holstein positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden (egal ob Selbsttest, Antigentest oder PCR-Test), müssen Sie sich unverzüglich auf direktem Weg in Ihre Häuslichkeit begeben und sich dort absondern. Als Häuslichkeit zählt während des Urlaubs auch die Ferienwohnung/das Ferienhaus oder das Hotel.

Ein positiver Selbsttest oder Antigentest muss unverzüglich durch einen PCR-Test in einem Testzentrum, einer Teststation oder bei einem Arzt bestätigt werden. Bis dahin sollte Ihnen durch das Hotel beziehungsweise durch Ihren Vermieter die Möglichkeit gegeben werden, in Ihrer Unterkunft zu bleiben. Bei einer Absonderung in einem Hotel sind zusätzlich die Hygienepläne der Hotels zu beachten.

Wie eine Absonderung vor Ort umgesetzt werden kann, muss mit dem Hotel beziehungsweise dem Vermieter im Einzelfall geklärt werden, gegebenenfalls kann der Infektionsschutz hinzugezogen werden. Sind Sie als Mieter oder Mieterin mit einem eigenen Fahrzeug vor Ort, haben Sie die Möglichkeit, mit diesem nach Hause zu fahren, um sich dort in häusliche Absonderung zu begeben. Wenn die Absonderung länger dauert als der Urlaub, fallen Beherbergungskosten an, die von den Urlaubern selbst getragen werden müssen.

Hier können Sie in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen und Bad Bramstedt einen Corona-Test machen:

Testzentrum Norderstedt:

Corona Teststation Norderstedt, Glashütte, Mittelstraße 70, Schnelltests, ohne Termin, Kontakt: 0178/4537667 oder Corona-test-norderstedt@web.de; Öffnungszeiten: Mo-Fr, 9.00-18.00 Uhr, Sa+So, 10.00-16.00

Safe-sh Testzentrum ARRIBA-Erlebnisbad, Am Hallenbad 14, Schnelltests, ohne Termin, Kontakt: 040/60921655 oder info@safe-sh.de; Öffnungszeiten: Mo-So, 8.00-19.00.

First & Safe GmbH-Corona Testzentrum, Rathausallee 50, Schnelltests und PCR-Tests, Terminvergabe notwendig (online), Kontakt: 04193/870860 oder info@firstandsafe.de; Öffnungszeiten: Mo-Fr, 7.00-20.00, Sa, 9.00-19.00, So, 9.00-15.00.

HSV Parkplatz Norderstedt, Ulzburger Straße 94, Schnelltests, ohne Termin, Kontakt: info@coronafreetest.de; Öffnungszeiten: Mo-So, 7.30-20.00.

Teststationen Henstedt-Ulzburg:

Safe-sh Testzentrum Haus am Steertpogg, Ulzburger Straße 533-535, Schnelltests, ohne Termin; Kontakt: 040/60921655 oder info@safe-sh.de; Öffnungszeiten: Mo-So, 9.30-17.00.

First & Safe GmbH-Corona Testzentrum, Kirchweg 125 b, Schnelltests und PCR-Tests, ohne Termin, Kontakt: 04193/870860 oder info@firstandsafe.de; Öffnungszeiten: Mo-Fr, 6.30-20.00, Sa, 9.00-19.00, So, 9.00-18.00.

Corona-Teststationen in Kaltenkirchen:

MedXProject, Kisdorfer Weg 13, Schnelltests, ohne Termin, Kontakt: 0152/34228832 oder info@medx-project.de; Öffnungszeiten: Mo-Fr, 10.00-18.00, Sa, 10.00-18.00.

Teststation Regenbogen, Von-Bodelschwingh-Straße 1a, Schnelltests, Terminvergabe notwendig, Kontakt: 04191/502913 oder info@pacer-online.de; Öffnungszeiten: Mo-Fr, 6.15-8.45 Uhr, Mo-Do, 18.00-20.00, Fr, 15.00-21.00 Uhr, Sa, 9.00-18.00, So, 10.00-18.00.

Safe-sh Testzentrum HolstenTherme Kaltenkirchen, Norderstraße 8, Schnelltests, ohne Termin; Kontakt: 040/60921655 oder info@safe-sh.de; Öffnungszeiten: Mo-Fr, 6.00-19.30, Sa+So, 8.00-19.30.

Testzentrum Bad Bramstedt, Bleeck 15-19, Schnelltests, ohne Termin, Kontakt: 04192/50623 oder joerg.kamensky@bad-bramstedt.de; Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, 9.00-12.00+16.00-18.00, Mi, 9.00-13.00, Fr, 10.00-18.00, Sa+So, 10.00-13.00.