Spielplatz Norderstedt: Spielplatz Am Böhmerwald wird erneuert

Norderstedt. Der Spielplatz „Am Böhmerwald“ in Norderstedt, gelegen gelegen im Ossenmoorpark gegenüber vom Schulzentrum Süd, wird umfangreich umgebaut. Die Arbeiten dazu beginnen nach jetzigem Zeitplan im August, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Es werden verschiedene neue Spiel- und Klettergeräte um den vorhandenen Kletterturm herum aufgebaut. Der große Turm „DNA Tower“ bekommt „kleine Geschwister“ in Form von weiteren kleinen Türmen und Anbauten zum Rutschen, Klettern, Hangeln, Schwingen und Balancieren.

„Die Spielgeräte sind aus hochwertigem Stahl, mit Raumnetzen in luftiger Höhe – von wo aus sich ein toller Blick über den Ossenmoorpark bieten wird“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Für den Aufbau der neuen Spiel- und Klettergeräte müsse der Spielplatz zeitweise geschlossen werden. Die Stadt bittet um Verständnis.

Spielplatz Norderstedt: Umfrage zu barrierefreien Spielplätzen läuft noch

An der Neugestaltung konnte sich die Öffentlichkeit beteiligen. Im Mai konnten Nutzerinnen und Nutzer Vorschläge bei der Stadtverwaltung einreichen, welche Spielgeräte gebraucht werden. Eine andere Umfrage zu Spielplätzen in Norderstedt läuft noch. Hier werden alle Spielplätze der Stadt in den Blick genommen, es sind mehr als 150. Es geht darum, sie längerfristig barriererefreier zu gestalten. Beteiligt an dem Verfahren, dessen Ergebnisse im September vorgestellt werden sollen, ist auch die Inklusionsagentur Norderstedt. Wer an der Umfrage mit dem Titel „Spielplätze für alle“ teilnehmen möchte, findet sie hier.

Wer weitere Fragen zum Thema Spielplätze und zu den Umfragen hat, wendet sich an Frau Werner von der Stadt Norderstedt, Fachbereich Natur und Landschaft, unter E-Mail Yvonne.Werner@norderstedt.de oder telefonisch unter Telefon 040/53 59 55 24.