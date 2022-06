CDU Norderstedt: Thorsten Borchers bleibt Vorsitzender

Christdemokraten tagen in der Feuerwache und wählen einen neuen Vorstand. Wer wie viele Stimmen bekam.

Norderstedt. Nach einer längeren Coronapause tagte eine Mitgliederversammlung der CDU Norderstedt wieder live. 52 Mitglieder, darunter Norderstedts Stadtpräsidentin Katrin Oehme, der frisch gewählte Landtagsabgeordnete Patrick Pender, der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Holle und der langjährige Landtagsabgeordnete Manfred Ritzek versammelten sich kürzlich in der Feuerwache Friedrichsgabe, um einen neuen Vorstand zu wählen.

Die Norderstedter Christdemokraten freuten sich über die Direktwahl der Landtagskandidaten des Kreises Segeberg Ole Plambeck, Patrick Pender und Sönke Siebke, die erfolgreich die Stimmenmehrheit auf sich vereinigten. Norderstedts CDU-Vorsitzender Thorsten Borchers wurde klar mit 48 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und einer Enthaltung als Vorsitzender der CDU Norderstedt in seinem Amt bestätigt. Die Sozialpolitikerin Doris Vorpahl und der Stadtvertreter Uwe Matthes erhielten bei ihrer Wahl als stellvertretende Vorsitzende das gleiche Ergebnis.

Schatzmeister Arne Mann bestätigten die Anwesenden mit sehr hoher Zustimmung in seinem Amt. Als Mitgliederbeauftragter wurde der Kreistagsabgeordnete Christian Mann einstimmig gewählt. Zu Beisitzern wählten die Christdemokraten mit starkem Ergebnis die Vorsitzende der Norderstedter Senioren-Union Susanne Rummel, Frauke Gülle, Ursula Wedell, Darja Kröplin und Norman Raske. Der neugewählte Vorstand wird auch die Interessen des Ortsverbandes auf den Kreisverbandsausschüssen vertreten.

CDU Norderstedt: Goldene Ehrennadel für Arne-Michael Berg

Arne-Michael Berg erhielt für 50 Jahre CDU-Mitgliedschaft die goldene Ehrennadel der Partei, Konrad Kleicke, Stefan Thomsen und Uwe Behrens wurden für 40 Jahre in der CDU geehrt. Adolf Wenthe und Günther Kellermann erhielten Urkunde und Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Der CDU-Ortsvorsitzende Thorsten Borchers blickte in seinem Bericht auf gut drei Jahre mit zahlreichen erfolgreichen Aktionen und Veranstaltungen der Christdemokraten in Norderstedt zurück, unter anderem mit der Diskussionsserie „Tacheles“ zum Thema Pflegeversorgung in Norderstedt, Grünkohlessen Online mit Bringdienst, Kandidatennominierung zur Landtagswahl, Fahrradtour mit dem Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann und dem Stadtparkauftritt von Bildungsministerin Karin Prien.

CDU Norderstedt: Freude über die Auftritte von Friedrich Merz und Daniel Günther

Eine besondere Freude war es den Norderstedter Christdemokraten im Landtagswahlkampf, den CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz und den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther zu erleben. Grußworte sprachen auf der Mitgliederversammlung Norderstedts CDU-Landtagsabgeordneter Patrick Pender, Norderstedts CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Holle und die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Angelika Hahn-Fricke.

Kommunalwahl 2023: Christdemokraten wollen stärkste Fraktion werden

Für den neugewählten Vorstand gab Thorsten Borchers das Ziel aus, in der Kommunalwahl im Frühjahr 2023 als CDU in der Stadt Norderstedt und im Kreis erneut die stärkste Fraktion zu stellen. Hierfür seien erhebliche Anstrengungen erforderlich, aber das hervorragende Ergebnis der Landtagswahl vom 8. Mai gebe den Christdemokraten Rückenwind.

Für die Aussage „Wir haben es in diesen Wahlen geschafft, die Radikalen von Links und Rechts aus dem Landtag herauszuhalten,“ erhielt der Landtagsabgeordnete Ole Plambeck starken Applaus.