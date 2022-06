Polizei Bornhöved: Hausbewohner schlägt Einbrecher in die Flucht

Kreis Segeberg. Dieser Schreck kurz vor dem Schlafengehen dürfte einem 42-Jährigen noch lange in den Knochen stecken: Er entdeckte einen fremden Menschen an seinem Haus, jetzt sucht die Polizei den Unbekannten.

Der 42-Jährige war kurz vor Mitternacht in seinem Haus an der Segeberger Landstraße in Bornhöved bereits nach oben in Richtung Schlafzimmer gegangen, als er im Erdgeschoss verdächtige Geräusche hörte: Ein Einbrecher versuchte, gewaltsam in das Einfamilienhaus einzudringen.

Polizeieinsatz: Hausbewohner schlägt Einbrecher in die Flucht

Als der Hausbewohner das Licht anschaltete, flüchtete der Täter von dem Grundstück in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.