Otto Waalkes macht Norderstedter Jungs zu Ottifanten

Norderstedt. Holdrio! Der Jubel bei den drei Pixel-Paint-Gründern ist groß! Jonas Howe und die Brüder Jonathan und Marvin Hutterer wurden von Otto Waalkes in den „Ottifanten“-Status erhoben. Die drei Jungs des digitalen Kunstprojektes Pixel-Paint präsentierten dem Komiker, Sänger und Maler Otto Waalkes ihr Projekt. Und der war prompt begeistert und verewigte die drei Norderstedter Jungs als als Ottifanten und schickte ihnen das Original-Bild direkt nach Norderstedt.

„Pixel-Paint“ haben sich die drei Schüler während des Corona-Lockdowns ausgedacht. Ihnen war fürchterlich langweilig. Sie malten und zeichneten ein Bild nach dem nächsten. Aber wohin damit? Die Schubladen waren voll, die Wohnungswände erst recht. Doch wozu gibt es das Word Wide Web mit seinem grenzenlosen Platz. Also ab mit den Bildern ins Internet.

Otto Waalkes überzeugt von Norderstedter Schülern

Sie gestalteten ihre eigene Website. Und weil sie so viel Spaß am Malen und Zeichnen haben, sagten sie sich, dass es anderen Jugendlichen ebenso ergehen würde und luden alle ein, eigene Bilder auf die „Pixel-Paint“-Website hochzuladen. Dort kann man sie verschenken, für einen geringen Beitrag verkaufen oder sie dazu nutzen, sich miteinander zu vernetzen. Und damit junge Künstlerinnen und Künstler herausfinden, was für sie richtig ist, haben sie auch noch die „Pixel-Paint-Academy“ auf die Website gesetzt.

Mehr noch: Die Bilder schafften es sogar auf die Werbeflächen von 40 Bushaltestellen der Stadtwerke in Norderstedt. Pixel-Paint sammelt außerdem mit dem Verkaufen der Bilder Spenden für ukrainische Kinder über die Initiative „Save the Children“. Diese Aktion hat auch Otto Waalkes überzeugt. Mitte Juni wollen die Pixel-Painter der Hilfsorganisation in Berlin einen 500-Euro-Scheck überreichen. „Das wird unsere erste Geschäftsreise“, freuen sich Marvin, Jonathan und Jonas und hoffen bis dahin auf viele weitere Spenden.

Udo Lindenberg und Frank Zander sollen für Pixel-Paint malen

„Wir hatten Ende April mit Otto Kontakt aufgenommen, um ihm unser Projekt und die Ukraine-Aktion vorzustellen“, sagt Jonathan. Der Kontakt lief über die Ottifant Productions GmbH. „Eine Mitarbeiterin schrieb uns, dass Otto das Projekt ,echt klasse’ findet und uns gern motivieren möchte“, sagte Marvin. „Daher hat er uns als Ottifanten gezeichnet und die Zeichnung unterschrieben“, sagt Jonathan. „Wir hoffen, dass wir noch weiter mit Otto Waalkes zusammenarbeiten dürfen.“

Und Otto soll nicht der einzige prominente Unterstützer des Projektes bleiben. Die drei Jungs haben nun noch die Musik- und Kunst-Legende Udo Lindenberg angeschrieben und den Sänger und Maler Frank Zander. Geantwortet haben die beiden Stars der Musikszene zwar noch nicht, doch Jonas, Marvin und Jonathan glauben fest daran, dass auch ihre Idole Udo und Frank „Pixel-Paint“ gut finden und reagieren. Vielleicht malt Udo Lindenberg das muntere Trio als „Likörelle“-Bild und Frank Zander als „Zander-Fische“ oder Seeteufel.

Spenden für ukrainische Kinder über die Hilfsorganisation „Save the Children“ werden noch über pixel-paint.de entgegen genommen.