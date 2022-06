Rotary-Club erwirkt Mega-Lebensmittelspende an die Tafel

Norderstedt. Der Rotary Club Norderstedt setzt sich in großem Umfang für die Flüchtlinge des Krieges in der Ukraine in Norderstedt ein. Unter anderem gelang es dem Service-Club Lebensmittel in einem Wert von stattlichen 27.000 Euro bei den Lebensmittel-Händlern Rewe und Edeka für die Norderstedter Tafel zu sammeln.

Darüber hinaus hatten die Rotarier in Norderstedt zunächst selbst Lebensmitteleinkäufe für die Tafel getätigt und die Bürgerinnen und Bürger bei Edeka Hayunga in Norderstedt gebeten, „eins mehr“ zu kaufen und zu spenden. Aber es wurde schnell deutlich, dass dies allein nicht ausreicht, deshalb wurde der Kontakt zu Rewe und Edeka gesucht.

Hans-Joachim Grote ist der Präsident des Rotary Clubs

Der Präsident des Rotary-Clubs Norderstedt Hans-Joachim Grote dankt seinen Clubmitgliedern, aber auch der Norderstedter Bevölkerung für ihre Spendenbereitschaft. „Es ist beeindruckend, wie schnell es gelungen ist, nicht nur private Hilfe, sondern auch finanzielle Unterstützung für die Flüchtlinge aus der Ukraine zu generieren.“

Anette Reinders (l.) und Dörte Brauer-Claassen mit den Lebensmittelspenden.

Foto: Rotary Club

Für Ingrid Ernst, Vorsitzende der Norderstedter Tafel, gehört die Zusammenarbeit mit den Rotariern zur gelebten Solidarität in Norderstedt. „Wir freuen uns, dass wir mit dieser tollen Aktion eine schwierige Zeit hoffentlich gut überstehen können. Denn auch bei uns ist der Ansturm groß, so dass wir schon eine gesonderte Ausgabe für die ukrainischen Flüchtlingen einführen mussten.“

Außerdem hatte das Deutsche Rote Kreuz Norderstedt, der Lions-Club Norderstedt sowie der Rotary-Club Norderstedt gemeinsam zu Spenden aufgerufen, um Flüchtlinge vor Ort unterstützen zu können. Inzwischen konnte eine Vielzahl von kleineren und größeren Aktivitäten finanziell gefördert werden. Dabei wurden sowohl einzelne Familien mit einer Überbrückungshilfe unterstützt als auch größere Aktionen wie ein gemeinsamer Besuch von ukrainischen Geflüchteten im Tierpark Hagenbeck oder auch das orthodoxe Osterfest im Interkulturellen Garten im Norderstedter Stadtpark.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Mütterzentrum kann dank der großen Spendenbereitschaft ein deutsch-ukrainischer Begegnungstreff starten, und das DRK unterstützt die Geflüchteten mit Hygieneartikeln aus Spendenmitteln. Die Koordination der Spenden hat die ehemalige Sozialdezernentin Anette Reinders übernommen.

Spenden für die ukrainischen Flüchtlinge sind nach wie vor gerne gesehen da es noch weitere Projekte mit Unterstützungsbedarf gibt. Wer sich finanziell engagieren möchte:Deutsches Rotes Kreuz Norderstedt, IBAN DE20 2019 0109 0082 0850 61 bei der Volksbank Raiffeisenbank eG, Stichwort „Ukraine-Spende“ Fördergesellschaft des Lions Club Norderstedt e.V., IBAN DE07 2135 2240 0160 0067 66 bei der Sparkasse Holstein, Stichwort „Ukrainehilfe-Norderstedt“Rotary Club Norderstedt, IBAN DE56 2019 0109 0082 4184 81 bei der Volksbank Raiffeisenbank eG, Stichwort: „Ukraine-Flüchtlinge“