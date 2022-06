Im dritten Versuch: Ackerbrand-Festival in Seth im August geplant

Seth. Alle guten Dinge sind drei: Zweimal mussten Thomas Kühl und Marcus Peters das geplante „Ackerbrand“-Festival absagen, weil die Corona-Auflagen ein unbeschwertes Feiern nicht erlaubten. Nun, im dritten Anlauf, soll das Rockfestival endlich am Sonnabend, 20. August, stattfinden können. Sieben nationale und internationale Bands spielen auf einer großen Ackerfläche zwischen Seth und Stuvenborn. „Ich habe immer daran geglaubt, dass wir das ,Ackerbrand‘ noch veranstalten können. Aber zwischenzeitlich war es ganz schön anstrengend“, berichtet Organisator Thomas Kühl.

Bei einem Grillabend 2019 ist die Idee entstanden, eine größere Musikveranstaltung für die Region auf die Beine zu stellen. „Im Kreis Segeberg gibt es zwar ein paar Dorf- und Schützenfeste und auch Konzerte in der Kalkberg-Arena – ansonsten aber nicht viel“, sagten sich Kühl und Peters damals und gründeten den Verein Moorwerk Seth, der als Veranstalter des Festivals fungiert. Sie hätten viele hundert Stunden Arbeit in die Planung gesteckt, sagt Kühl – und dann hat der Infektionsschutz das „Ackerbrand“ 2020 und 2021 doch noch kurz vorher abgesagt.

500 Tickets sind für das Festival noch zu haben

In diesem Jahr gibt es – Stand jetzt – keine Corona-Auflagen. „Wir haben die Genehmigung der Behörden und sind guter Dinge“, sagt Kühl. 1000 Tickets sind bereits vergriffen – die meisten Fans haben ihre Karten aus den beiden vergangenen Jahren behalten und nicht zurückgegeben. 500 Tickets sind noch zu 31 Euro je Stück zu haben. Sie können online unter www.ackerbrand.de bestellt werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 39 Euro – vorausgesetzt es gibt noch Karten.

Ein Großteil der Festivalbesucherinnen und -besucher kommt aus Seth und der Umgebung – aber auch deutschlandweit wurden Tickets verkauft. „Sogar ganz nach Bayern haben wir Karten geschickt“, berichtet der 45 Jahre alte Kühl.

Von 11 Uhr an können die Fans auf das mehrere Hektar umfassende Festivalgelände. Um 12 Uhr beginnt die Live-Musik. Auf der großen Bühne treten Motorjesus aus Mönchengladbach und die niederländischen Rocker The Dirty Denims auf. The Torch bringt Grunge aus dem schwedischen Götheburg mit, die Band Sloppy Joe’s aus Hamburg lebt das Motto: „Es wird gerockt!“ Die argentinische Gruppe Triddana spielt kraftvollen Dudelsack-Metal. Mit dabei sind außerdem die regionalen Bands Devil’s Breakfast aus Neumünster, Spoid aus Bredstedt – und Moorbrand aus dem Kreis Segeberg. Dort sitzt Mitveranstalter Thomas Kühl seit vielen Jahren am Schlagzeug.

Besucher können auf dem Gelände campen

Fans, die auf dem Festivalacker campen wollen, können bereits Freitag, ab 16 Uhr, anreisen. Die Campingplätze kosten fünf Euro extra. Am Sonntag, 16 Uhr, müssen sie wieder geräumt sein. Zu essen und trinken gibt es viele regionale Produkte – Bier aus der Nachbarschaft, ökologisch hergestellte Burger und Bratwürste. Die Verpackungen sind hundert Prozent kompostierbar, verspricht Thomas Kühl.

Ihm geht es vor allem darum, die Menschen wieder zusammenzubringen und ein „schönes, lokales Fest“ für sie zu veranstalten. Ob der Verein im kommenden Jahr das „Ackerbrand“-Festival wiederholen will, weiß er noch nicht. „Wir sind ehrenamtlich tätig. Der Erfolg ist für uns das Wichtigste – und den Erfolg messen wir daran, wie viel Spaß wir hatten.“

„Ackerbrand“-Festival Sonnabend, 20. August, Einlass: 11 Uhr, Beginn: 12 Uhr, Hauptstraße zwischen Seth und Stuvenborn, Tickets sind zu 31 Euro im Vorverkauf im Online-Shop unter www.ackerbrand.de erhältlich, an der Abendkasse zu 39 Euro.