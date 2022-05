Literatur unter freiem Himmel im idyllischen Garten

Norderstedt. Der Bustan, der biblische Obst- und Weingarten im Stadtpark Norderstedt ist ein Ort der Kontemplation – und perfekt für den Austausch von Gedanken mit Autorinnen und Autoren unter freiem Himmel.

Am heutigen Mittwoch, 1. Juni, zum Beispiel kommt um 18.30 Uhr die Autorin Imke Thurau in den Bustan. In Ergänzung zur Ausstellung „Frieden machen“ im Stadtmuseum Norderstedt hat der Verein Chaverim sie eingeladen, sich dem Thema Frieden aus spiritueller Sicht zu nähern. Wo findet man den eigenen Frieden? Wie integriert er sich, um in einem größeren Kontext zu erstrahlen? (Eintritt 7 Euro, Anmeldung: imketurau@web.de).

Am Freitag, 10. Juni, startet dann die Stadtbücherei ihre Lesungs-Reihe „Freitags um sechs“ im Bustan. Die Autorin Tina Uebel macht mit ihrem Buch „Dann sind wir Helden“ den Auftakt. Sie erzählt von Ruth, alleinstehend und unabhängig, vertreibt sich ihre Zeit mit belanglosen Affären.

Von Kathrin, verheiratet und Hausfrau, die eine unwahrscheinliche Karriere als Internet-Influencerin beginnt und deren siebzehnjähriger Sohn Simon Abwechslung bei den G20-Krawallen in Hamburg sucht. Uebel erzählt Heldengeschichten von heute.

Die Figuren im Roman suchen nach Abwechslungen, die ihr Leben ihnen anscheinend nicht geben kann. Im Ton witzig, sarkastisch und einfühlsam, beschreibt Uebel mit dem versierten Auge der Reiseerzählerin die grotesken und abseitigen Facetten des Lebens. Tina Uebel ist Autorin, freie Journalistin, Reisende, Kulturveranstalterin und Mitbetreiberin des Clubs „Nochtspeicher“ im Hamburg.

Die Veranstaltungsreihe „Freitags um sechs“ wird dann am 17. und am 24. Juni zur gleichen Zeit und am gleichen Ort fortgesetzt.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesungen im Bustan im Stadtpark:Imke Thurau, Mi, 1.6., 18.30 Uhr, 7 Euro.Tina Uebel, Fr, 10.6., 18.00, Eintritt 11 Euro