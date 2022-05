Norderstedt: Einbruch beim DRK und bei der SPD

Einbrecher stiegen am Montagmorgen in zwei Häuser an der Ochsenzoller Straße ein.

Norderstedt. Die Polizei Norderstedt fahndet nach Einbrechern, die in das Haus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und in das SPD-Podium an der Ochsenzoller Straße eingebrochen sind.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschafften sich die Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang in die Gebäude. Gegen 3 Uhr hörte eine Zeugin Geräusche, sah Taschenlampenschein im Gebäude des DRK und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen der ersten Streifen war der Täter bereits geflohen. Die Fahndung verlief erfolglos. Ob etwas gestohlen wurde, war unklar.

Vermutlich in derselben Nacht drangen Unbekannte in das nahe gelegene Gebäude des SPD-Podiums ein und entwendeten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Die Tat wurde am Vormittag bemerkt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht geben können und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise.