Fieser Trick: Krimineller zockt Senioren in Bad Segeberg ab

Mit welcher Masche es ein unbekannter Krimineller in Bad Segeberg schaffte, Geldbörsen zu erbeuten.

Trickdiebe Kreis Segeberg Trickdieb bestiehlt Senioren in ihren Wohnungen

Bad Segeberg. Er gab vor Mitarbeiter der Telekom zu sein – aber er war nur ein gewöhnlicher Trickdieb. Erneut ist es einem Kriminellen im Kreis Segeberg gelungen, mit falscher Identität Bürgerinnen und Bürger zu bestehlen. Dieses Mal in Bad Segeberg.

Am Montagnachmittag, gegen 17.35 Uhr, klingelte der Trickdieb an der Tür eines 67-Jährigen an der Geschwister-Scholl-Straße. Der Dieb erzählte seine Geschichte: Er komme von der Telekom und müsse jetzt mal den Router des Kunden überprüfen.

Der Trickdieb folgte dem gutgläubigen Senior ins Haus

Gutgläubig begab sich der 67-Jährige mit dem Mann zu seinem Router im Wohnzimmer des Hauses. Der „Telekom-Mitarbeiter“ fragte nach angeblicher Prüfung des Routers noch etwas zu den Vertragsmodalitäten des Segebergers. Dreist tat er so, als wolle er dem 67-Jährigen jetzt noch ein neues Vertragsangebot unterbreiten, zog das Angebot jedoch zurück, weil es angeblich nicht besser war als das bestehende. Danach verabschiedete sich der Dieb und verschwand. Kurz darauf bemerkte der 67-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse aus dem Flur.

Das zweite Opfer des Trickdiebes war eine 83-Jährige

Wenig später kam es im nahen Steinkamp zu einem zweiten Auftritt des Trickdiebes – dieses Mal mit anderer Taktik. Kurz vor 18 Uhr klingelte er bei einer 83-Jährigen und bat die Seniorin um ein Glas Wasser. Danach noch, ob er die Toilette benutzen dürfe. Die aufmerksame 83-Jährige bemerkte nun aber bereits das Fehlen ihrer Geldbörse und konfrontierte den Mann. Er ließ sich daraufhin sogar bereitwillig abtasten von der Frau und nach der Geldbörse durchsuchen. Doch sie fand sich nicht in den Taschen des Diebes. Der Mann verließ nun die Wohnung. Kurz darauf fand die Seniorin ihre Geldbörse ohne Bargeld im Mülleimer.

In beiden Fällen soll es sich um einen etwa 30-Jährigen mit einer Körpergröße zwischen 1,75 und 1,85 Metern und von kräftiger Statur gehandelt haben, der mit einer schwarzen Hose und einem blauen Oberteil mit einem Telekom-Emblem oder einer Ansteckkarte bekleidet gewesen sein soll.

Der Unbekannte hatte schwarze Haare und einen gepflegten Vollbart, sprach fließend hochdeutsch und könnte vom Phänotypus aus dem südeuropäischem Raum stammen. Beamte des Polizeireviers Bad Segeberg nahmen in beiden Fällen Strafanzeigen auf. Die Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos. Zeugen sollen sich unter 04551/88 40 melden.

