Henstedt-Ulzburg: Gemeindeverwaltung liegt drei Tage lahm

Warum im Rathaus Henstedt-Ulzburg von Freitag an so gut wie nicht mehr geht.

Henstedt-Ulzburg. In der Gemeindeverwaltung Henstedt-Ulzburgs steht ein großer EDV-Wechsel an. Deswegen müssen die Gemeindeverwaltung und die Verwaltung des Eigenbetriebes Kita HU von Freitag, 10. Juni, bis einschließlich Dienstag, 14. Juni, ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Die Wiedereröffnung ist für Mittwoch, 15. Juni, von 8 Uhr an geplant.

Die Gemeindebücherei und -mediothek ist nur am Montag, 13. Juni und Dienstag 14. Juni, für den Publikumsverkehr geschlossen. Für absolute Notfälle – etwa soziale Angelegenheiten, Störungen Sielbetrieb – ist über die Bandansage in der Telefonzentrale (04193/96 30) eine Notfallnummer eingerichtet. Eine Bearbeitung ist aber nur in dringenden Fällen und unter der Voraussetzung möglich, dass keine EDV-Geräte erforderlich sind.

Im Zuge des Übergangs zum „kommunit“ IT-Zweckverband erhalten die Gemeindeverwaltung und ihre Einrichtungen neue EDV-Geräte. Außerdem müssen alle Daten zum neuen Dienstleister übertragen werden. Den Mitarbeitenden der der Gemeinde ist es in dem Zeitraum nicht möglich, auf ihre Computer oder ihre Daten zuzugreifen. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt bittet um Verständnis für die Schließungen.